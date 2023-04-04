Воровали продукты у защитников: ГБР нашло склад с примерно 3 тоннами продовольствия (фото)

Часть продукции, как отмечают силовики, уже передали на нужды ВСУ. О подозрении в присвоении имущества сообщили сразу шести должностным лицам.

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В Днепровской области Государственное бюро расследований обнаружило склад, в котором прятали сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты. Общий вес украденного составил примерно 3 тонны. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщила пресс-служба ГБР.

"В рамках досудебного расследования по статье присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру", — рассказали в бюро.

Часть изъятых продуктов сотрудники ГБР уже передали военным, остальные передадут по завершении необходимых экспертиз.

Организованную группу, которая присваивала продукты для ВСУ и перепродавала их, разоблачили еще в январе. ГБР, Нацполиция Днепровской области и департамент военной контрразведки СБУ совместно провели около 70 обысков.

"В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен наличными в разной валюте", — напомнила прессслужба ГБР.

Напомним, 3 апреля СБУ сообщила о задержании женщины, помогавшей российским захватчикам в корректировке ракетных атак по Краматорску. По версии следствия, ее дистанционно завербовала враждебная ФСБ.

Вчера, 3 апреля, в Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили об обмене пленными. Из неволи в Украину вернулось 12 граждан, пятеро из них — тяжело ранены.