Из российского плена вернули 12 украинцев, среди них — тяжелораненые (фото, видео)

В координационном штабе рассказали, что ранее Украина передала России пятерых тяжелораненых без всяких условий. Враг вернул ровно столько же раненых украинцев, нарушая международные конвенции.

Related video

Сегодня, 3 апреля, из российского плена домой вернулись 12 украинцев, пятеро из которых — тяжелораненые. Освободили 10 военных и двух гражданских. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Защитников Украины захватили в плен в боях в Донецкой и Луганской областях, все они принадлежали к ВСУ: 518 отдельному батальону спецназначения, 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригаде, 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде, 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде и 57 отдельному стрелковому батальону.

Гражданских россияне захватили в заложники в Харьковской области и в Мариуполе.

В штабе рассказали, что ранее Украина без условий передала РФ пятерых тяжелораненых — всех, кого можно было транспортировать. Враг по международным конвенциям тоже должен был отдать всех тяжелораненых украинцев, однако вернул домой только пятерых.

"Это красноречиво демонстрирует нежелание врага соблюдать Женевские конвенции, ничем не оправданную жестокость в отношении тяжелораненых и вопиющее отсутствие заинтересованности в налаживании дальнейших обменов для особо уязвимых категорий пленных и гражданских заложников", — отметили в координационном штабе.

Информацию о том, что Украина передала раненых, подтвердили в России. Об этом заявила журналистам "ТАСС" уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

Также в штабе подчеркнули, что с момента полномасштабного вторжения страны-агрессорки домой из вражеского плена вернулось уже более 2000 украинцев.

"Президент Украины Владимир Зеленский держит этот вопрос как один из приоритетных на личном контроле", — сообщили в координационном штабе.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прокомментировал убийство пропагандиста Татарского. Президент Украины отметил, что не думает о событиях в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 3 апреля, в российском Национальном антитеррористическом комитете заявили о причастности к убийству украинских спецслужб. Также в подготовке взрыва обвинили российскую оппозицию.