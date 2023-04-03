З російського полону повернули 12 українців, серед них — важкопоранені (фото, відео)

У координаційному штабі розповіли, що раніше Україна передала Росії п’ятьох важкопоранених без жодних умов. Ворог повернув рівно стільки ж поранених українців, порушуючи міжнародні конвенції.

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Сьогодні, 3 квітня, з російського полону додому повернулось 12 українців, п’ятеро з яких — важкопоранені. Звільнили 10 військових та двох цивільних. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Захисників України захопили в полон у боях на Донеччині та Луганщині, усі вони належали до ЗСУ: 518 окремого батальйону спецпризначення, 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та 57 окремого стрілецького батальйону.

Цивільних росіяни захопили в заручники на Харківщині та в Маріуполі.

У штабі розповіли, що раніше Україна без умов передала РФ п’ятьох важкопоранених — усіх, кого можна було транспортувати. Ворог за міжнародними конвенціями мав також віддати усіх важкопоранених українців, однак повернув додому тільки п’ятьох.

"Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників", — зазначили у координаційному штабі.

Інформацію про те, що Україна передала поранених, підтвердили в Росії. Про це заявила журналістам "ТАСС" уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова.

Також у штабі підкреслили, що з моменту повномасштабного вторгнення країни-агресорки додому з ворожого полону повернулося вже понад 2000 українців.

"Президент України Володимир Зеленський тримає це питання як одне з пріоритетних на особистому контролі", — повідомили у координаційному штабі.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прокоментував вбивство російського пропагандиста Татарського. Президент України зазначив, що не думає про події у Санкт-Петербурзі.

Сьогодні, 3 квітня, у російському Національному антитерористичному комітеті заявили про причетність до вбивства українських спецслужб. Також у підготовці вибуху звинуватили російську опозицію.