"Про це має думати Росія": Зеленський прокоментував смерть російського пропагандиста Татарського

Український президент заявив, що подіями, які відбуваються в кафе в Санкт-Петербурзі, має опікуватися сама Росія.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував вбивство у російському Санкт-Петербурзі пропагандиста Владлена Татарського. Відповідаючи на питання журналістів з цього приводу під час робочого візиту до Чернігівської області він заявив, що не думає про те, що відбувається в РФ. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Я не думаю про те, що відбувається у Санкт-Петербурзі чи в Москві. Про це має думати Росія. Я думаю про нашу країну", — сказав президент.

У межах перебування на Чернігівщині український лідер побував у Ягідному з нагоди річниці звільнення села від російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що підозрювану у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського Дар'ю Трепову затримали у Санкт-Петербурзі. Вона заявила, що не планувала вбивства, а її просто підставили.

Нагадаємо, що 2 квітня, в одному із кафе в Санкт-Петербурзі стався вибух. В результаті інциденту загинув російський військкор і пропагандист Владлен Татарський. Він саме проводив у закладі свій творчий вечір на тему "Есть такая профессия военкор".

Російські ЗМІ поширили інформацію, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла до закладу і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок. За кілька хвилин після вручення статуетки у закладі пролунав вибух.