"Об этом должна думать Россия": Зеленский прокомментировал смерть пропагандиста Татарского

Украинский президент заявил, что событиями, происходящими в кафе в Санкт-Петербурге, должна заниматься сама Россия.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал убийство в российском Санкт-Петербурге пропагандиста Владлена Татарского. Отвечая на вопросы журналистов на этот счет во время рабочего визита в Черниговскую область, он заявил, что не думает о том, что происходит в РФ. Об этом сообщает "Укринформ".

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", — сказал президент.

В рамках пребывания в Черниговской области украинский лидер побывал в Ягодном по случаю годовщины освобождения села от российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в убийстве пропагандиста Владлена Татарского Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге. Она заявила, что не планировала убийства, а ее просто подставили.

Напомним, что 2 апреля, в одном из кафе в Санкт-Петербург произошел взрыв В результате инцидента погиб российский военныйкор и пропагандист Владлен Татарский. Он как раз проводил в заведении свой творческий вечер по теме "Есть такая профессия военкор".

Российские СМИ распространили информацию, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла в заведение и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц. Через несколько минут после вручения статуэтки в заведении раздался взрыв.