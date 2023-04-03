Росія звинуватила у вбивстві Владлена Татарського спецслужби України та ФБК Навального

Представники російського відомства також уточнили, що вважають затриману Дар'ю Трепову активною прихильницею команди опозиціонера Олексія Навального, яка брала участь у здійсненні теракту.

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Вбивство російського пропагандиста Максима Фоміна (відомого під псевдонімом Владлен Татарський) спланували українські спецслужби, у замаху також брали участь люди із Фонду боротьби з корупцією політика Олексія Навального. Таку заяву зробив російський Національний антитерористичний комітет, повідомляє Meduza.

Представники російського відомства також уточнили, що вважають затриману у цій справі Дар'ю Трепову за активну прихильницю команди опозиціонера Навального.

Трепова заперечує свою причетність до замаху i на усі звинувачення стверджує, що її лише використали для ліквідації пропагандиста. У російських ЗМІ опублікували відомості, згідно з якими дівчина мала намір виїхати за межі РФ, і що в неї вже були на руках квитки до Узбекистану.

Реакція України

Радник голови ОП Михайло Подоляк у зв'язку з цим заявив, що "павуки поїдають один одного в банцi", i що на Росію чекають незворотні процеси і нова смута.

Нагадаємо, що в росЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дар'я Трепова нібито працювала на українських журналістів, які заплатили за "передачу посилок". Але імена працівників ЗМІ не називаються. Підозрювану Трепову взяли під варту на квартирі, яку вона винаймала.

Співробітники російських силових відомств обшукали її житло та розпитали сусідів. Надалі на дівчину чекає допит і обрання запобіжного заходу. Російські правоохоронці також шукають можливих співучасників замаху.

У зведенні воєнних дослідників з ISW за 2 березня стверджується, що вибух у барі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина кремлівське керівництво використовує для того, щоб посилити контроль над інформаційним простором.