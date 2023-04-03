"Мене підставили": підозрювана у вбивстві Татарського заперечує причетність до теракту (фото)

Затримана Дар'я Трепова відкидає будь-які звинувачення та запевняє, що її використали для ліквідації пропагандиста. РосЗМІ, зі свого боку, стверджують, що дівчина після інциденту планувала залишити РФ — в неї були придбані квитки до Узбекистану.

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У Росії затримали підозрювану у вбивстві російського воєнного кореспондента Владлена Татарського Дар'ю Трепову. Саме вона вручила пропагандисту статуетку, яка нібито стала причиною вибуху. Сама дівчина вважає, що її підставили. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що силовики обстежили будинок. де мешкала дівчина, та провели поквартирний обхід. Найближчим часом на дівчину чекає допит, а після — обрання запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють спільників дівчини.

Сама підозрювана вважає, що її підставили.

"Мене підставили! Мене просто використали!" — публікують росЗМІ перші слова Дар'ї Трепової після затримання.

Також російські ЗМІ пишуть, що батьки Трепової мають великі борги за комуналку за останні 4 роки, а заборгованість разом із пенею становить 177 315 рублів. Також на батька Трепової зареєстровано 4 автомобілі.

Чоловік підозрюваної перебуває за кордоном, де за повідомленням росЗМІ, ховається від часткової мобілізації. Він вважає, що його дружина могла думати, що передає Владлену Татарському погруддя з прослуховуванням, стверджує її чоловік.

Дмитро Рилов у коментарі для SVTV News заявив, що дружину могли підставити, і вона "ніколи не змогла б зробити щось подібне за своєю волею". Трепова нібито не розуміла, для чого було потрібне погруддя, яке вона подарувала військкору. Саме у статуетці, за однією з версій, була вибухівка. Рилов наголосив, що був не в курсі справ Дарії.

Раніше повідомлялося, що Трепова перебувала у квартирі знайомого чоловіка. Дівчина мала квитки до Узбекистану.

Вбивство пропагандиста Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі:

2 квітня, у російському місті Санкт-Петербург стався вибух у кафе "Street food bar". За інформацією росЗМІ внаслідок інциденту загинув російський військкор і пропагандист Владлен Татарський, який проводив у закладі творчий вечір на тему "Есть такая профессия военкор".

Російські ЗМІ поширили інформацію, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

У росмедіа стверджують, що Дар'я Трепова нібито працювала на українських журналістів, які платили їй за "передачу посилок". Російські журналісти стверджують, що Трепова планувала у квартирі на півночі Петербурга. Повідомляється, що вона "змінювала образи", але її вирахували по камерах спостереження.