"Меня подставили": подозреваемая в убийстве Татарского отрицает причастность к теракту (фото)

Задержанная Дарья Трепова отвергает какие-либо обвинения и уверяет, что ее использовали для ликвидации пропагандиста. РосСМИ, в свою очередь, утверждают, что девушка после инцидента планировала покинуть РФ — у нее были приобретены билеты в Узбекистан.

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В России задержали подозреваемую в убийстве российского военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову. Именно она вручила пропагандистку статуэтку, которая якобы стала причиной взрыва. Сама девушка считает, что ее подставили. Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что силовики обследовали здание. где жила девушка, и провели поквартирный обход. В ближайшее время девушку ждет допрос, а после — избрание меры пресечения. Также правоохранители устанавливают подельников девушки.

Сама подозреваемая считает, что ее подставили.

"Меня подставили! Меня просто использовали!" — публикуют первые слова Дарьи Треповой после задержания.

Также российские СМИ пишут, что у родителей Треповой большие долги за коммуналку за последние 4 года, а задолженность вместе с пеней составляет 177 315 рублей. Также на отца Треповой зарегистрировано 4 автомобиля.

Мужчина подозреваемой находится за границей, где, по сообщению росСМИ, скрывается от частичной мобилизации. Он считает, что его жена могла думать, что передает Владлену Татарскому бюст с прослушкой, утверждает муж.

Дмитрий Рылов в комментарии для SVTV News заявил, что жену могли подставить, и она "никогда не смогла бы сделать что-нибудь подобное по своей воле". Трепова якобы не понимала, для чего нужен бюст, который она подарила военкору. Именно в статуэтке, по одной из версий, была взрывчатка. Рылов подчеркнул, что был не в курсе дел Дарии.

Ранее сообщалось, что Трепова находилась в квартире знакомого мужчины. У девушки были билеты в Узбекистан.

Убийство пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге:

2 апреля в российском городе Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе "Street food bar". По информации росСМИ в результате инцидента погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский, проводивший в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор".

Российские СМИ распространили информацию, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

В росмедиа утверждают, что Дарья Трепова якобы работала на украинских журналистов, которые платили ей за "передачу посылок". Российские журналисты утверждают, что Трепова планировала в квартире на севере Петербурга. Сообщается, что она "меняла образы", но ее вычислили по камерам наблюдения.