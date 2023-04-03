Подозреваемую в убийстве военкора Татарского задержали (фото)

В российских медиа утверждают, что Дарья Трепова якобы работала на неких украинских журналистов, которые платили ей за "передачу посылок". Подозреваемую задержали на съемной квартире.

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Подозреваемую в подрыве российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского (Максим Фомин) Дарью Трепову задержали силовики РФ. Как передает Фокус, об этом сообщают российские СМИ, в понедельник, 3 апреля, со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Следком сообщил о задержании Треповой в одном из заведений Санкт-Петербурга. При этом, по данным росСМИ, Дарья Трепова была задержана на съемной квартире, куда направилась после от метро "Василеостровская" в Санкт-Петербурге.

Российские журналисты утверждают, что Трепова планировала в квартире на севере Петербурга. Сообщается, что она "меняла образы", но ее вычислили по камерам наблюдения.

Ранее сообщалось, что Трепову объявили в розыск. Перед этим в квартире ее сестры проводили обыск.

Что известно о подозреваемой Дарье Треповой

Российское медиа Mash 3 апреля сообщало, в Петербург из Москвы Дарья Трепова приехала в конце марта текущего года и сняла квартиру неподалеку от кафе, где произошел взрыв. Незадолго до трагедии друзьям Дарья рассказывала, что нашла работу, якобы на неких украинских журналистов. Утверждается, что из Украины ей якобы поступают задания, за которые она деньги на карту. По словам окружения Треповой, задания в основном были связаны с передачей посылок из рук в руки — в том числе передать коробку со скульптурой Владлену Татарскому на его лекции 2 апреля.

Как пишут росСМИ, Трепова известна в феминистском сообществе под прозвищем "Даша Тыковка". 24 февраля прошлого года она вместе со своим мужем участвовала в антивоенном митинге, где супружескую пару задержали силовики.

Подозреваемая Дарья Трепова

Ранее очевидец взрыва рассказал, девушку с бюстом изначально не хотели пускать в зал и шутили, что в статуэтке находится бомба. Однако Владлен якобы узнал девушку, назвал ее Настей и разрешил принести бюст.

Дарья Трепова рядом с Владленом Татарским Фото: Скриншот

"Она принесла, он ее пригласил сесть туда поближе к нему. Она отказалась и села, как она выразилась, на "королевский трон", в самый дальний угол. Ну, и так очень нервничала. Владлен достал этот подарок, все посмеялись, что бюст без живота. Пара вопросов ответы и потом произошел взрыв", — рассказал очевидец.

Убийство российского военкора Владлена Татарского

Напомним, 2 апреля в российском городе Санкт-Петербург в кафе "Street food bar" произошел взрыв, в результате которого погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский. По данным росСМИ, кафе принадлежит владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

По данным российских спецслужб, использовалась взрывчатка мощностью около 200-250 граммов тротила, которой была заполнена подаренная пропагандисту статуэтка.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 2 апреля говорится, что убийство российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского могло быть задумано как предупреждение основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который все чаще критикует решения Кремля касательно войны в Украине.

Напомним также, 3 апреля Фокус собрал все подробности произошедшего взрыва в одном материале. Евгений Пригожин очень хочет, чтобы его соединили с Владимиром Путиным и дали ему возможность просить о личной встрече.