Гибель Владлена Татарского: подозреваемую объявили в розыск (фото)

Девушку с бюстом изначально не хотели пускать в зал и шутили, что в статуэтке заложена бомба. После вручения подарка, как утверждают СМИ, подозреваемая села подальше от Владлена Татарского — в самом дальнем углу заведения.

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Подозреваемую в подрыве российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского (Максим Фомин) Дарью Трепову объявили в розыск. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает российское медиа "112".

Фото: 112

По данным росСМИ, подозреваемая в убийстве Татарского Трепова арендовала квартиру в 5 минут от кафе, где проходил творческий вечер военкора.

Что известно о Дарье Треповой

Как уже сообщалось, в убийстве подозревают Дарью Трепову, которая принесла в кафе бюст, начиненный самодельной взрывчаткой. Эту статуэтку Трепова подарила Татарскому перед взрывом. Следственные органы РФ разыскивают ее вместе с мужем Дмитрием Рыловым, который является членом Либертарианской партии России.

Дарья Трепова и ее муж Дмитрий Рылов в автозаке после задержания

В ночь на 3 апреля российские силовики провели обыски в квартире сестры Треповой, имя которой не сообщается. После обысков ее повели на допрос.

Как пишут росСМИ, Трепова известна в феминистском сообществе под прозвищем "Даша Тыковка". 24 февраля прошлого года она вместе со своим мужем участвовала в антивоенном митинге, где супружескую пару задержали силовики.

Подрыв военкора Татарского — последние подробности

По последним данным, всего в результате взрыва пострадали 32 человека, восемь из которых до сих пор остаются в больницах в тяжелом состоянии.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на одного из присутствовавших в кафе в момент взрыва, Татарский якобы взял удар на себя, закрыв от взрыва посетителей мероприятия.

По словам очевидца, девушку с бюстом изначально не хотели пускать в зал и шутили, что в статуэтке находится бомба. Однако Владлен якобы узнал девушку, назвал ее Настей и разрешил принести бюст.

"Она принесла, он ее пригласил сесть туда поближе к нему. Она отказалась и села, как она выразилась, на "королевский трон", в самый дальний угол. Ну, и так очень нервничала. Владлен достал этот подарок, все посмеялись, что бюст без живота. Пара вопросов ответы и потом произошел взрыв", — рассказал очевидец.

Напомним, 2 апреля в российском городе Санкт-Петербург в кафе "Street food bar" произошел взрыв, в результате которого погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский. По данным росСМИ, кафе принадлежит владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 2 апреля говорится, что убийство российского военкора и пропагандиста Владлена Татарского могло быть задумано как предупреждение основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который все чаще критикует решения Кремля касательно войны в Украине.

3 апреля Фокус собрал все подробности произошедшего взрыва в одном материале. Евгений Пригожин очень хочет, чтобы его соединили с Владимиром Путиным и дали ему возможность просить о личной встрече.