Загибель Владлена Татарського: підозрювану оголосили у розшук (фото)

Дівчину з бюстом спочатку не хотіли пускати до зали й жартували, що в статуетці закладено бомбу. Після вручення подарунка, як стверджують ЗМІ, підозрювана сіла якомога далі від Владлена Татарського — у найдальшому куточку закладу.

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Підозрювану у підриві російського військкора та пропагандиста Владлена Татарського (Максим Фомін) Дар'ю Трепову оголосили у розшук. Про це у понеділок, 3 квітня, повідомляє російське медіа "112".

Фото: 112

За даними росЗМІ, підозрювана у вбивстві Татарського Трепова орендувала квартиру за 5 хвилин від кафе, де відбувався творчий вечір воєнкору.

Що відомо про Дар'ю Трепову

Як уже повідомлялося, у вбивстві підозрюють Дар'ю Трепову, яка принесла до кафе бюст, начинений саморобною вибухівкою. Цю статуетку Трепова подарувала Татарському перед вибухом. Слідчі органи РФ розшукують її разом із чоловіком Дмитром Риловим, який є членом Лібертаріанської партії Росії.

Дар'я Трепова та її чоловік Дмитро Рилов в автозаку після затримання

У ніч проти 3 квітня російські силовики провели обшуки у квартирі сестри Трепової, ім'я якої не повідомляється. Після обшуків її повели на допит.

Як пишуть росЗМІ, Трепова відома у феміністській спільноті під прізвисько "Даша Тиковка". 24 лютого минулого року вона разом зі своїм чоловіком брала участь в антивоєнному мітингу, де подружню пару затримали силовики.

Підрив військкора Татарського — останні подробиці

За останніми даними, всього внаслідок вибуху постраждали 32 особи, вісім з яких досі залишаються у лікарнях у тяжкому стані.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на одного з присутніх у кафе на момент вибуху, Татарський нібито взяв удар на себе, закривши від вибуху відвідувачів заходу.

За словами очевидця, дівчину з бюстом спочатку не хотіли пускати до зали й жартували, що у статуетці знаходиться бомба. Проте Владлен нібито впізнав дівчину, назвав її Настею та дозволив принести бюст.

"Вона принесла, він її запросив сісти туди ближче до нього. Вона відмовилася і сіла, як вона висловилася, на "королівський трон", у найдальший кут. Ну, і так дуже нервувала. Владлен дістав цей подарунок, всі посміялися, що бюст без живота. Пара запитань відповіді й потім стався вибух", — розповів очевидець.

Нагадаємо, 2 квітня у російському місті Санкт-Петербург у кафе "Street food bar" стався вибух, внаслідок якого загинув російський військкор та пропагандист Владлен Татарський. За даними росЗМІ, кафе належить власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 квітня йдеться, що вбивство російського військкора та пропагандиста Владлена Татарського могло бути задумане як попередження засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, який все частіше критикує рішення Кремля щодо війни в Україні.

3 квітня Фокус зібрав усі подробиці вибуху в одному матеріалі. Євген Пригожин дуже хоче, щоб його з'єднали з Володимиром Путіним і дали можливість просити про особисту зустріч.