В одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав вибух: загинув воєнкор Владлен Татарський (фото)

За даними російських ЗМІ, внаслідок вибуху в пітерському кафе загинула одна людина, ще 8 отримали поранення.

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Сьогодні, 2 квітня, в Санкт-Петербурзі у кафе в Петербурзі, де відбувався творчий вечір російського військкора Владлена Татарського, пролунав вибух. Російські ЗМІ повідомляють про одного загиблого, і що ним є сам Владлен Татарський.

"Блогер Владлен Татарський загинув під час вибуху в Петербурзі" — повідомили РИА Новости.

Також ЗМІ повідомляють, що в результаті вибуху постраждали 15 людей. У них осколкові поранення.

"Одна людина загинула, ще 6 постраждали при "хлопке" без пожежі в кафе в Санкт-Петербурзі", — одразу після вибуху повідомили РИА Новости, але потім кількість постраждалих зросла.

За інформацією росЗМІ, одна з відвідувачок пронесла в кафе в подарунок блогеру Татарському статуетку.

Кафе "Street food bar", в якому ліквідовано військкора Татарського належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Чим відомий пропагандист Владлен Татарський?

Владлен Татарський (Максим Фомін) — блогер і сепаратист із Донбасу, який здобув популярність в Інтернеті за рахунок висвітлення подій в Україні. Жив у місті Макіївка на Донеччині. Займався бізнесом, з 2014 року перебував у лавах так званого "ополчення Донбасу". 2020 року перебрався до Москви і став займатися письменницькою справою.

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