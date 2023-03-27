"Розплавимо Варшаву": білоруський пропагандист Азарьонок пригрозив ЄС ядерною зброєю (відео)

Після того, як президент РФ Володимир Путін анонсував розміщення ядерної зброї в Білорусі, журналіст захотів побачити "матовий захід сонця та сходження чумного гриба" у Польщі.

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Білоруський пропагандист Григорій Азарьонок загрожує країнам Європи застосуванням ядерної зброї. У прямому ефірі білоруського каналу CTV 27 березня він назвав західні країни "ворогами".

Ведучий став сміливішим після ідеї президента РФ Володимира Путіна збудувати в Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї до 1 липня 2023 року. Мінськ отримав 10 типів авіації для застосування такого виду озброєння.

"Ну що, ворожини, хрюкаєте (хрюкати, сильно хропіти, — ред.)? Білорусь — ядерна держава. Держава, яка має можливість у разі нападу на її територію відповісти тактичною ядерною зброєю. Буде плавитися Варшава і потоне Вільнюс. Ми подивимося на матовий захід і сходження чумного гриба на польському болоті. Отже, відбудеться таємне — не лізьте, панове, бо опромінимо. Ви нас змусили, не скаржіться тепер", — сказав Григорій Азарьонок.

Далі у передачі йде фрагмент виступу Олександра Лукашенка. Диктатор згадує, як поляки просили Штати привезти їм ядерну зброю.

Росія хоче передати Білорусі ядерну зброю — реакція Заходу

Реакції західних країн на висловлювання Григорія Азарьонка на момент публікації новини не було.

Білий дім після озвучення планів Путіна щодо Білорусі заявив, що не побачив ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю.

Українські представники вимагали 26 березня скликати Раду безпеки ООН після загроз розміщення в Білорусі ядерної зброї РФ. МЗС України чекає дій Великобританії, Китаю, США та Франції для ефективної протидії ядерному шантажу Кремля.

Українські дипломати просили білоруське суспільство не допустити реалізації злочинних ідей Лукашенка та Путіна. Білорусь має зобов'язання за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та ризикує перетворитися на справжнього заручника Кремля.

Франція заявила про загрозу від угоди Росії з Білоруссю щодо розміщення ядерної зброї. Такий розвиток подій підірве стратегічну стабільність у Європі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель обіцяв Мінську новий пакет санкцій, якщо влада готуватиме підґрунтя для розміщення тактичної ядерної зброї.