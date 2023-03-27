"Расплавим Варшаву": белорусский пропагандист Азаренок пригрозил ЕС ядерным оружием (видео)

После того, как президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Беларуси, журналист захотел увидеть "матовый закат и восхождение чумного гриба" в Польше.

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Белорусский пропагандист Григорий Азаренок угрожает странам Европы применением ядерного оружия. В прямом эфире белорусского канала CTV 27 марта он назвал западные страны "врагами".

Ведущий осмелел после идеи президента РФ Владимира Путина построить в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия до 1 июля 2023 года. Минск получил 10 типов авиации для применения такого вида вооружения.

"Ну что, вражины, рохкаете (хрюкать, сильно храпеть, — ред.)? Беларусь — ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. Итак, свершится потаенное — не суйтесь, панове, ибо облучим. Вы нас вынудили и не жалуйтесь теперь", — сказал Григорий Азаренок.

Далее в передаче идет фрагмент выступления Александра Лукашенко. Диктатор вспоминает, как поляки просили Штаты привезти им ядерное оружие.

Россия хочет передать Беларуси ядерное оружие — реакция Запада

Реакции западных стран на высказывания Григория Азаренка на момент публикации новости не было.

Белый дом после озвучивания планов Путина по Беларуси заявил, что не увидел признаков готовности РФ применить ядерное оружие.

Украинские представители требовали 26 марта созвать Совбез ООН после угроз размещения в Беларуси ядерного оружия РФ. МИД Украины ждет действий от Великобритании, Китая, США и Франции для эффективного противодействия ядерному шантажу Кремля.

Украинские дипломаты просили белорусское общество не допустить реализации преступных идей Лукашенко и Путина. Беларусь имеет обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и рискует превратиться в настоящего заложника Кремля.

Франция заявила об угрозе от соглашения России с Беларусью о размещении ядерного оружия. Такое развитие событий подорвет стратегическую стабильность в Европе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещал Минску новый пакет санкций, если власти будут готовить почву для размещения тактического ядерного оружия.