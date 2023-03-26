"Проявите ответственность": Франция просит РФ отказаться от размещения ядерного оружия в Беларуси

Во французском МИДе считают, что международные нормы контроля над вооружениями оказались под угрозой дестабилизации после ядерных соглашений РФ с Беларусью, и призвали Россию отказаться от этого шага.

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Франция убеждена, что после нарушения Россией договора СНВ и приостановки участия России в нем, соглашение с Беларусью о размещении ядерного оружия представляет собой угрозу дальнейшей стратегической стабильности в Европе. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Франции сегодня, 26 марта.

В ведомстве призвали власти России проявлять ответственность, которую должно нести ядерное государство.

"Франция призывает Россию проявить ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения (с Беларусью о размещении ядерного оружия,- ред.)", — говорится в сообщении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.

Мы также писали о том, что реакция Запада на заявление Владимира Путина о ядерном оружии была неоднозначной. В частности, в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие, а в МИД Германии обвинили Москву в ядерном запугивании.

Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозепп Борель сообщил, что Евросоюз готов подготовить новый пакет санкций и ввести ограничения, если в Беларуси продолжат готовить почву для размещения тактического ядерного оружия ВС РФ.

Сегодня, 26 марта, Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за угрозы размещения в соседней Беларуси российского ядерного оружия. В Министерстве иностранных дел также обратились к белорусскому народу с требованием не допустить размещения тактического ядерного вооружения на территории их страны.