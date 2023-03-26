Ядерное оружие в Беларуси: Минск оказался в "ядерных заложниках" у Путина, — Данилов

Реакция Запада на заявление Путина была неоднозначной. В частности, в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что Москва готовится применить ядерное оружие, а в МИД Германии обвинили Москву в ядерном запугивании.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси свидетельствует о том, что Кремль взял Минск в "ядерные заложники". Об этом 26 марта Данилов написал в своем Twitter.

По словам секретаря СНБО, заявления президента страны-агрессора ведут к дестабилизации ситуации в Беларуси, поскольку повышает уровень негативного отношения среди белорусских граждан к России и конкретно к Путину.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси — шаг к внутренней дестабилизации страны — максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.", — утверждает Данилов.

Реакция Запада на заявление Путина

Между тем на Западе по-разному отнеслись к заявлению Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Как сообщили 25 марта журналисты агентства Reuters, в Министерстве обороны США не усматривают в этом шаге Москвы ядерной эскалации. По словам представителей Пентагона, нет никаких признаков того, что Россия готовится применить оружие массового уничтожения.

"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО", — заявили в Пентагоне.

В свою очередь дипломаты из Министерства иностранных дел Германии обвинили Кремль в дальнейших попытках ядерного запугивания. Они акцентировали на том, что Беларусь в свое время обязалась на международном уровне останется в статусе неядерной державы.

"Сравнение, проведенное президентом Путиным по распределению ядерных сил НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", — отметили в МИД.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По словам главы Кремля, работы должны завершиться п 1 июля 2023 года.