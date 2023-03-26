Ядерна зброя в Білорусі: Мінськ опинився в "ядерних заручниках" у Путіна, — Данілов

Реакція Заходу на заяву Путіна була неоднозначною. Зокрема, у Пентагоні заявили, що не вбачають ознак того, що Москва готується застосувати ядерну зброю, а в МЗС Німеччини звинуватили Москву в ядерному залякуванні.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що заява президента РФ Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї на території Білорусі свідчить про те, що Кремль узяв Мінськ у "ядерні заручники". Про це 26 березня Данілов написав у своєму Twitter.

За словами секретаря РНБО, заяви президента країни-агресора ведуть до дестабілізації ситуації у Білорусі, оскільки підвищує рівень негативного ставлення серед білоруських громадян до Росії та конкретно до Путіна.

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі — крок до внутрішньої дестабілізації країни — максимально підвищує рівень негативного сприйняття та суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники", — стверджує Данілов.

Реакція Заходу на заяву Путіна

Тим часом, на Заході по-різному поставилися до заяви Путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Як повідомили 25 березня журналісти агентства Reuters, у Міністерстві оборони США не вбачають у цьому кроці Москви ядерної ескалації. За словами представників Пентагону, немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати зброю масового знищення.

"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО", — заявили у Пентагоні.

Зі свого боку дипломати з Міністерства закордонних справ Німеччини звинуватили Кремль у подальших спробах ядерного залякування. Вони наголосили на тому, що Білорусь свого часу зобов'язалася на міжнародному рівні залишиться у статусі неядерної держави.

"Порівняння, проведене президентом Путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використане для виправдання кроку, оголошеного Росією", — зазначили в МЗС.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 25 березня заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитися 1 липня 2023 року.