"Проявіть відповідальність": Франція просить РФ відмовитися від розміщення ядерної зброї у Білорусі

У французькому МЗС вважають, що міжнародні норми контролю за озброєннями опинилися під загрозою дестабілізації після ядерних угод РФ з Білоруссю, і закликали Росію відмовитися від цього кроку.

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Франція переконана, що після порушення Росією договору СНО та припинення участі Росії в ньому, угода з Білоруссю про розміщення ядерної зброї є загрозою подальшої стратегічної стабільності в Європі. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції сьогодні, 26 березня.

У відомстві закликала влада Росії виявляти відповідальність, яку має нести ядерна держава.

"Франція закликає Росію проявити відповідальність, що очікується від держави, яка володіє ядерною зброєю, і вийти з цієї дестабілізувальної угоди (з Білоруссю про розміщення ядерної зброї, — ред.)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 25 березня заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За словами глави Кремля, роботи мають завершитись 1 липня 2023 року.

Ми також писали про те, що реакція Заходу на заяву Путіна про ядерну зброю була неоднозначною. Зокрема, у Пентагоні заявили, що не вбачають ознак того, що Москва готується застосувати ядерну зброю, а в МЗС Німеччини звинуватили Москву в ядерному залякуванні.

Представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз готовий підготувати новий пакет санкцій і ввести обмеження, якщо в Білорусі продовжать готувати підґрунтя для розміщення тактичної ядерної зброї ЗС РФ.

Сьогодні, 26 березня, Україна вимагала скликати Радбез ООН через загрозу розміщення у сусідній Білорусі російської ядерної зброї. У Міністерстві закордонних справ також звернулися до білоруського народу з вимогою не допустити розміщення тактичного ядерного озброєння на території їхньої країни.