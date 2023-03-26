Ядерное оружие в Беларуси: в США не увидели подготовки ВС РФ к перебросу

Представитель Белого дома Джон Кирби напомнил, что США каждодневно мониторят ситуацию с российским ядерным оружием и пока угрожающих сигналов не увидели.

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Соединенные Штаты Америки не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Беларуси. Об этом сказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CBS 26 марта.

Журналистка спросила представителя Белого дома о том, что означает заявление российского президента Владимира Путина о размещении на территории Беларуси ядерного оружия.

"Он серьезно? Это просто очередное бряцание оружием?" — задала она вопрос.

Сначала Кирби ответил, что для того, чтоб ответить на эти вопросы, нужно некоторое время. Однако несколькими секундами позже заявил о том, что Россия пока не предпринимает никаких шагов для атаки Украины ядерным оружием.

"Мы не видели никаких указаний на то, что он (Владимир Путин, — ред.) выполнил это обещание или перемещал какое-либо ядерное оружие. На самом деле мы не видели никаких указаний на то, что он намерен применить ядерное оружие и точка на территории Украины", — сказал Кирби.

Он также снова напомнил о том, что в ядерной войне победителей попросту не может быть.

В заключение Кирби сказал, что профильные службы США мониторят ситуацию с возможным использованием РФ тактического ядерного оружия. Но пока тревожных признаков замечено не было.

Напомним, 26 марта представитель Евросоюза по иностранным делам Жозепп Борель сообщил, что Евросоюз готов подготовить новый пакет санкций и ввести ограничения, если в Беларуси продолжат готовить почву для размещения тактического ядерного оружия ВС РФ.

Мы также информировалио том, что Украина потребовала созвать Совбез ООН из-за угрозы размещения в соседней Беларуси российского ядерного оружия. В Министерстве иностранных дел также обратились к белорусскому народу с требованием не допустить размещения тактического ядерного вооружения на территории их страны.