Ядерна зброя в Білорусі: у США не побачили підготовки ЗС РФ до перекидання

Представник Білого дому Джон Кірбі нагадав, що США щодня моніторять ситуацію з російською ядерною зброєю і поки що загрозливих сигналів не побачили.

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Сполучені Штати Америки не бачать ознак розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі. Про це сказав координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю CBS 26 березня.

Журналістка запитала представника Білого дому, що означає заява російського президента Володимира Путіна про розміщення на території Білорусі ядерної зброї.

"Він серйозно? Це просто чергове брязкання зброєю?" — запитала вона.

Спочатку Кірбі відповів, що для того, щоб відповісти на ці питання, потрібен деякий час. Однак декількома секундами пізніше заявив про те, що Росія поки що не робить жодних кроків для атаки України ядерною зброєю.

"Ми не бачили жодних вказівок на те, що Володимир Путін, виконав цю обіцянку або переміщував якусь ядерну зброю. Насправді ми не бачили жодних вказівок на те, що він має намір застосувати ядерну зброю і точку на території України", — сказав Кірбі.

Він також знову нагадав про те, що в ядерній війні переможців просто не може бути.

Насамкінець Кірбі сказав, що профільні служби США моніторять ситуацію з можливим використанням РФ тактичної ядерної зброї. Але поки що тривожних ознак помічено не було.

Нагадаємо, 26 березня представник Євросоюзу із закордонних справ Жозепп Борель повідомив, що Євросоюз готовий підготувати новий пакет санкцій та ввести обмеження, якщо в Білорусі продовжать готувати ґрунт для розміщення тактичної ядерної зброї ЗС РФ.

Ми також інформували про те, що Україна зажадала скликати Радбез ООН через загрозу розміщення в сусідній Білорусі російської ядерної зброї. У Міністерстві закордонних справ також звернулися до білоруського народу із вимогою не допустити розміщення тактичного ядерного озброєння на території їхньої країни.