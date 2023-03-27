Вибух у Маріуполі: партизани підірвали автівку "начальника поліції", — росЗМІ (фото, відео)

Транспортний засіб, як стверджують окупанти, вибухнув в кількох метрах від топофіцера РФ. Після замаху постраждалого з контузією госпіталізували.

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У Маріуполі скоїли замах на начальника міського управління поліції окупованого Маріуполя Михайла Москвина. В кількох метрах від посадовця вибухнула його автівка. Про це повідомляє російське медіа ТАСС.

З посиланням на джерело в силових структурах окупаційної влади Донецької області журналісти передають, що у Маріуполі був скоєний замах на Михайла Москвина, начальника міського управління поліції. Його автомобіль підірвали, однак ворожому посадовцю вдалося вижити.

"Вранці підірвали автомобіль начальника поліції Москвина. Він живий, все гаразд", — заявило джерело медійникам.

Також представник силових структур розповів, що автівка Москвина вибухнула в кількох метрах від нього. Посадовець отримав легку контузію внаслідок цього.

"У начальника поліції після вибуху легка контузія", — пояснив співрозмовник журналістам.

Нагадаємо, про підрив машини в Маріуполі стало відомо зранку 27 березня. У міськраді розповіли, що в тимчасово окупованому місті пролунав вибух. Мер заявив, що сили спротиву підірвали автівку російського топвійськового.

Також сьогодні, 27 березня, росЗМІ повідомили про смерть Героя Росії підполковника Дмитра Лисицького. Його тіло знайшли у Ставрополі з вогнепальним пораненням. В українських медіа заявили про успішну ліквідацію військового в помсту за трагедію в Іловайську у 2014 році.