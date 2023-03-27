"Наклав на себе руки": росЗМІ спростовують інформацію про ліквідацію Героя РФ Лисицького (фото)

Підполковник російської армії Дмитро Лисицький, який брав участь в боях за Іловайськ, нібито скоїв самогубство не у зоні проведення бойових дій. Українські ЗМІ, зі свого боку, повідомляли саме про ліквідацію топофіцера.

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Тіло Героя Росії Дмитра Лисицького з вогнепальним пораненням було виявлено у Ставрополі. Про це 27 березня повідомив Telegram-канал Baza.

Дмитро Лисицький загинув – позиція російських ЗМІ

Російського військового знайшли о 10-й ранку 26 березня. Мертвий окупант перебував у своїй квартирі у будинку на вулиці Сєрова.

Дмитро Лисицький командував першим десантно-штурмовим батальйоном 247-го особливого козачого десантно-штурмового полку. Він брав участь у загарбницьких кампаніях Росії в Абхазії та Чечні. В 90-х роках перебував у Югославії, де тривала війна. У 2014 році брав участь в організації оточення українських військ поблизу Іловайська. У 2015 році отримав від кремлівського керівництва звання Героя Росії.

Дмитро Лисицький загинув – позиція українських ЗМІ

В українських медіа поширили інформацію щодо ліквідації російського військового бійцями ЗСУ. Вбивство Лисицького назвали помстою за трагедію в Іловайську 2014 року, в якій загинули українські військовослужбовці.

Участь у боях за Іловайськ

Бої з Іловайськ тривали у серпні 2014 року. До міста зайшли підрозділи, основну яких становили добровольці. Українці зуміли взяти під контроль основну частину населеного пункту. Опинилися в оточенні після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня до тилу українського угруповання з території РФ.

За попередньою домовленістю, вранці 29 серпня, українські підрозділи повинні були організованими колонами вийти з міста. Спочатку вони рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.

Внаслідок атак російських загарбників загинули 366 українських бійців, близько 450 поранено, 300 потрапили в полон. Представники тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин Іловайської трагедії оцінили втрати українських військ у близько тисячі осіб. В Офісі генпрокурора заявили, що єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є воєнна агресія з боку Збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, 26 березня воєнний журналіст Юрій Бутусов заявив, що офіцера армії окупантів Дмитра Лисицького ліквідували бійці ЗСУ, але подробиці він не повідомив. Український журналіст нагадав, що саме російський підполковник один із тих, хто є відповідальним за розстріл українців поблизу Іловайська. Бутусов наголосив, 247-й полк зараз зазнає великих втрат в Україні та ліквідація Лисицького серйозно вдарить по боєздатності.