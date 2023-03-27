"Покончил с собой": росСМИ опровергают информацию о ликвидации Героя РФ Лисицкого (фото)

Подполковник российской армии Дмитрий Лисицкий, принимавший участие в боях за Иловайск, якобы совершил самоубийство не в зоне проведения боевых действий. Украинские СМИ, в свою очередь, сообщали именно о ликвидации топ-офицера.

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Тело Героя России Дмитрия Лисицкого с огнестрельным ранением было обнаружено в Ставрополе. Об этом 27 марта сообщил Telegram- канал Baza.

Дмитрий Лисицкий погиб – позиция российских СМИ

Российского военного нашли в 10 утра 26 марта. Мертвый оккупант находился в своей квартире в доме по улице Серова.

Дмитрий Лисицкий командовал первым десантно-штурмовым батальоном 247-го особого казачьего десантно-штурмового полка. Он участвовал в захватнических кампаниях России в Абхазии и Чечне. В 90-е годы находился в Югославии, где шла война. В 2014 году принимал участие в организации окружения украинских войск вблизи Иловайска. В 2015 году получил от кремлевского руководства звание Героя России.

Дмитрий Лисицкий погиб – позиция украинских СМИ

В украинских медиа распространили информацию о ликвидации российского военного бойцами ВСУ. Убийство Лисицкого назвали местью за трагедию в Иловайске в 2014 году, в которой погибли украинские военнослужащие.

Участие в боях за Иловайск

Бои из Иловайска продолжались в августе 2014 года. В город вошли подразделения, основную из которых составляли добровольцы. Украинцы смогли взять под контроль основную часть населенного пункта. Оказались в окружении после мероприятия значительных сил регулярных российских войск 23-24 августа в тыл украинской группировки с территории РФ.

По предварительной договоренности, утром 29 августа, украинские подразделения должны были организованными колоннами выйти из города. Сначала они двигались мимо российских укрепленных позиций, однако через некоторое время захватнические войска открыли огонь, расстреляв колонны на марше.

В результате атак российских захватчиков погибли 366 украинских бойцов, около 450 ранены, 300 попали в плен. Представители временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств Иловайской трагедии оценили потери украинских войск около тысячи человек. В Офисе генпрокурора заявили, что единственным фактором, приведшим к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, 26 марта военный журналист Юрий Бутусов заявил, что офицера армии кафиров Дмитрия Лисицкого ликвидировали бойцы ВСУ, но подробности он не сообщил. Украинский журналист напомнил, что именно российский подполковник один из тех, кто ответственен за расстрел украинцев вблизи Иловайска. Бутусов подчеркнул, 247-й полк сейчас терпит большие потери в Украине и ликвидация Лисицкого серьезно ударит по боеспособности.