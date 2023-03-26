"Месть за Иловайск": ВСУ ликвидировали российского командира, атаковавшего гумкоридор в 2014

Дмитрий Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247 полка, которая атаковала украинские подразделения, выходившие из окружения в Иловайске по гуманитарному коридору.

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ВСУ ликвидировали офицера армии оккупантов Дмитрия Лисицкого, который устроил Иловайский котел для украинских бойцов в 2014 году. Об этом сегодня, 26 марта сообщил военный журналист Юрий Бутусов

"Сегодня украинские воины снова отомстили за Иловайск — ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка Дмитрия Лисицкого", — сообщил Бутусов.

ВСУ ликвидировали организатора Иловайского котла

Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247 полка, которая атаковала украинские подразделения, выходившие из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко по договоренности. За это в январе 2015-го его наградили званием Герой России.

Бутусов подчеркнул, 247-й полк сейчас несет большие потери в Украине и ликвидация Лисицкого серьезно ударит по боеспособности.

Иловайский котел

18 августа, в ходе ожесточенных боев, украинские силы, значительной частью состоявшие из добровольческих батальонов, вошли в Иловайск. Они смогли взять под свой контроль часть города, однако после мероприятия значительных сил регулярных российских войск 23-24 августа в тыл украинской группировки с территории РФ. Таким образом, украинские воины оказались в окружении.

В ночь с 28 на 29 августа Путин обратился к "силам ополчения" с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных. После чего, утром 29 августа, они организованными колоннами начали движение из города по предварительно договоренным с российской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно двигались мимо российских укрепленных позиций, однако через некоторое время российские войска открыли огонь, расстреляв колонны на марше.

Тогда погибло 366 украинских бойцов, около 450 — ранены, 300 попали в плен. Общие потери украинских войск временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценила в тысячу человек.

Главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. 21 августа 2020 года в офисе генпрокурора заявили, что единственным фактором, приведшим к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия Вооруженных сил РФ.

29 марта 2022 года было уничтожено все командование 331-го костромского гвардейского парашютно-десантного полка РФ, ответственного за "Иловайский котел" 2014-го года.

Отметим, что 11 и 15 марта стало известно о гибели в Украине ефрейтора 331-го полка Леонида Пантелеева, старшего лейтенанта Николая Сымова, сержанта Максима Воротынцева и контрактника Клима Абрамова.

Напомним, в Офисе Генпрокурора пришли к выводу, что Россия заранее спланировала Иловайскую трагедию. Добавим, что информация о военном преступлении России в Иловайске передана в Международный уголовный суд в Гааге.