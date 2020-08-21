Иловайская трагедия: Украина передала в суд в Гааге доказательства преступлений России

Соотношение военных ВСУ к военным подразделениями РФ и боевиков у Иловайска составляло 1 к 18.

Офис генерального прокурора (ОГП) провел расследование событий под Иловайском в августе 2014 года и пришел к выводу, что единственная причина тех трагических событий – прямое вторжение российских Вооруженных сил на территорию Украины. Информация об этом военном преступлении передана в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений", – заявили в Офисе генпрокурора.

Группировка российских войск на тот момент состояла из девяти батальонно-тактических групп и включала 3,5 тыс. человек личного состава, до 60 танков, до 320 боевых машин, до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Соотношение военных ВСУ к военным подразделениями РФ и боевиков у Иловайска составляло 1 к 18. Соотношение танков – 1 к 11, бронетехники – 1 к 16, артиллерии – 1 к 15, "Градов" – 1 к 24.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен", – говорится в сообщении.

На основании полученных в ходе расследования данных, дело о трагедии в Иловайске передано в Гаагу.

"В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска", – говорится в сообщении.

Напомним, экс-начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал армии Виктор Муженко заявил, что во время подготовки к параду в 2014 году и его проведения ничего не было известно об окружении под Иловайском.