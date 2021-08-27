"Россия заранее спланировала Иловайскую трагедию", - Офис генпрокурора

Российские военные вводили в заблуждение и заманивали украинских военных и добровольцев в "зеленые коридоры", где потом их расстреливали.

Российская Федерация заранее готовила убийство украинских военных во время боев за Иловайск. Об этом передает "Укринформ", ссылаясь на пресс-конференцию главы департамента надзора в криминальных производствах касательно преступлений, причиненных в условиях вооруженного конфликта ОГП Юрий Рудь.

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По словам Рудя, у следствия есть доказательства того, что Россия заранее спланировала все события под Иловайском.

"Есть доказательства о том, что осуществлялось соответствующее заманивание, то есть путем ведения переговоров и вызывания доверия руководство ВС РФ фактически вводило постепенно в заблуждение и заманивало наших военнослужащих в так называемые "зеленые коридоры". Имеется в виду, чтобы согласились на условия выхода по безопасному коридору. В то же время уже во время переговоров обустраивались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство", — заявил глава департамента.

Он также добавил, что войска РФ заходили на территорию Украины с зарисованными знаками распознавания, без жетонов и документов, чтобы максимально осложнить идентификацию военных и их принадлежность к ВС России.

29 августа 2014 года во время "зеленого коридора" для выхода украинских военных, был открыт огонь из различного вооружения. Из-за действий российских войск погибло 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 300 — попали в плен, а 24 солдата числятся как без вести пропавшие. С российской стороны погибло более 300 военных, 17 попали в плен.

Напомним, 5 августа в офисе генпрокурора заявили, что материалы дела по Иловайской трагедии рассекретят.

Ранее офис генерального прокурора провел расследование событий под Иловайском и пришел к выводу, что единственная причина тех трагических событий – прямое вторжение российских вооруженных сил на территорию Украины.