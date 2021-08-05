Материалы по делу об Иловайской трагедии рассекретят, – Офис генпрокурора

В Иловайском котле, по официальным данным, погибли 366 украинских воинов. Еще 429 получили ранения, а около 300 попали в плен боевиков.

Украинские правоохранительные органы рассекретят материалы дела о боях под Иловайском в августе-сентябре 2014 года. Об этом в четверг, 5 августа, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова по итогам встречи с родными погибших в тех боях.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам генпрокурора, Служба безопасности Украины (СБУ) уже направила соответствующий запрос в Генеральный штаб.

"Также сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса Генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "Иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду", – заявила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что на сегодняшний день в производстве сообщили о подозрении первому замначальнику Генштаба Вооруженных сил РФ и бывшему начальнику ГУ Генштаба РФ, который ныне является заместителем министра обороны страны-агрессора.

Помимо этого, как утверждает Венедиктова, на текущей неделе к уголовной ответственности привлекли двух генералов из РФ, которых подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Бои за Иловайск — что известно

Бои за Иловайск длились с августа по сентябрь 2014 года. Им предшествовала череда успешных операций украинских войск на Донбассе, благодаря которым вчетверо сократилась территория так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Частично отбив город у пророссийских формирований, в середине августа 2014 украинские силы на Донбассе попали в окружение с катастрофическими последствиями для армии. По официальным данным:

погибли 366 украинских воинов;

получили ранения — 429;

попали в плен — около 300.

Следует отметить, что в конце июля президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который и сам принимал участие в боях за Иловайск. Хомчак получит должность первого заместителя секретаря СНБО. Новым главнокомандующим ВСУ станет Валерий Залужный.

Напомним, экс-начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал армии Виктор Муженко заявил, что во время подготовки к параду в 2014 году и его проведения ничего не было известно об окружении под Иловайском.

Ранее Офис генерального прокурора провел расследование событий под Иловайском и пришел к выводу, что единственная причина тех трагических событий – прямое вторжение российских вооруженных сил на территорию Украины.