Материалы по делу об Иловайской трагедии рассекретят, – Офис генпрокурора
В Иловайском котле, по официальным данным, погибли 366 украинских воинов. Еще 429 получили ранения, а около 300 попали в плен боевиков.
Украинские правоохранительные органы рассекретят материалы дела о боях под Иловайском в августе-сентябре 2014 года. Об этом в четверг, 5 августа, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова по итогам встречи с родными погибших в тех боях.
По словам генпрокурора, Служба безопасности Украины (СБУ) уже направила соответствующий запрос в Генеральный штаб.
"Также сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса Генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "Иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду", – заявила Венедиктова.
Генпрокурор добавила, что на сегодняшний день в производстве сообщили о подозрении первому замначальнику Генштаба Вооруженных сил РФ и бывшему начальнику ГУ Генштаба РФ, который ныне является заместителем министра обороны страны-агрессора.
Помимо этого, как утверждает Венедиктова, на текущей неделе к уголовной ответственности привлекли двух генералов из РФ, которых подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.
Бои за Иловайск — что известно
Бои за Иловайск длились с августа по сентябрь 2014 года. Им предшествовала череда успешных операций украинских войск на Донбассе, благодаря которым вчетверо сократилась территория так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Частично отбив город у пророссийских формирований, в середине августа 2014 украинские силы на Донбассе попали в окружение с катастрофическими последствиями для армии. По официальным данным:
- погибли 366 украинских воинов;
- получили ранения — 429;
- попали в плен — около 300.
Следует отметить, что в конце июля президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который и сам принимал участие в боях за Иловайск. Хомчак получит должность первого заместителя секретаря СНБО. Новым главнокомандующим ВСУ станет Валерий Залужный.
Напомним, экс-начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал армии Виктор Муженко заявил, что во время подготовки к параду в 2014 году и его проведения ничего не было известно об окружении под Иловайском.
Ранее Офис генерального прокурора провел расследование событий под Иловайском и пришел к выводу, что единственная причина тех трагических событий – прямое вторжение российских вооруженных сил на территорию Украины.