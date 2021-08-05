Матеріали щодо справи Іловайської трагедії розсекретять, — Венедіктова

В Іловайському котлі, за офіційними даними, загинули 366 українських вояків. Ще 429 отримали поранення, а близько 300 потрапили в полон бойовиків.

Українські правоохоронні органи розсекретять матеріали справи про бої під Іловайськом у серпні-вересні 2014 року. Про це в четвер, 5 серпня, заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова за підсумками зустрічі з рідними загиблих у тих боях.

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За словами генпрокурорки, Служба безпеки України (СБУ) вже направила відповідний запит до Генерального штабу.

"Також зараз ми працюємо над удосконаленням офіційного веб-сайту Офісу Генерального прокурора і маємо намір розмістити на ньому відповідний розділ, присвячений "Іловайським подіям", де кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про хід і результати слідства, а також ознайомитися з фотокопіями розсекречених матеріалів. Суспільство повинне знати правду", — заявила Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що на сьогодні в справі повідомили про підозру першого заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ і колишнього начальника ГУ Генштабу РФ, який нині є заступником міністра оборони країни-агресора.

Крім цього, як стверджує Венедіктова, на поточному тижні до кримінальної відповідальності притягнули двох генералів з РФ, яких підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України, веденні агресивної війни і порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Бої за Іловайськ — що відомо

Бої за Іловайськ тривали із серпня по вересень 2014 року. Їм передувала низка успішних операцій українських військ на Донбасі, завдяки яким вчетверо скоротилася територія так званих "ДНР" і "ЛНР".

Частково відбивши місто в проросійських формувань, у середині серпня 2014 українські сили на Донбасі потрапили в оточення з катастрофічними наслідками для армії. За офіційними даними:

загинули 366 українських вояків;

отримали поранення — 429;

потрапили в полон — близько 300.

Варто зазначити, що в кінці липня президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Руслана Хомчака, який і сам брав участь у боях за Іловайськ. Хомчак отримає посаду першого заступника секретаря РНБО. Новим головнокомандувачем ЗСУ стане Валерій Залужний.

Нагадаємо, ексначальник генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко, заявив, що під час підготовки до параду у 2014 році і його проведення нічого не було відомо про оточення під Іловайськом.

Раніше Офіс генерального прокурора провів розслідування подій під Іловайськом і дійшов висновку, що єдина причина тих трагічних подій — пряме вторгнення російських збройних сил на територію України.