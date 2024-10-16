Виплати на поховання загиблих ветеранів у Києві: як отримати допомогу

Максимальний термін обробки документів становить 30 діб. Кошти нараховуються на банківський рахунок, вказаний у заяві.

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Родини, у складі яких є загиблі ветерани війни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, можуть отримати у Києві часткову грошову допомогу для покриття витрат на поховання. Про це йдеться на порталі Kyiv Digital.

Для отримання послуги одному з членів сім'ї потрібно подати заяву разом із документами в електронному вигляді.

Для цього потрібно зібрати наступні документи:

паспорт громадянина України (ID-картка з довідкою про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідка про внутрішнє переміщення (за наявності);

документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);

свідоцтво про смерть ветерана війни;

витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії;

довідка, що підтверджує статус ветерана війни;

номер банківського рахунку (IBAN).

На обробку документів максимально відводиться 30 діб.

Після ухвалення рішення працівники Департаменту соціальної та ветеранської політики повідомлять заявника через особистий кабінет у вигляді листа на електронну пошту.

Кошти будуть перераховані на банківський рахунок, зазначений у заяві.

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