Виплати на поховання загиблих ветеранів у Києві: як отримати допомогу
Максимальний термін обробки документів становить 30 діб. Кошти нараховуються на банківський рахунок, вказаний у заяві.
Родини, у складі яких є загиблі ветерани війни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, можуть отримати у Києві часткову грошову допомогу для покриття витрат на поховання. Про це йдеться на порталі Kyiv Digital.
Для отримання послуги одному з членів сім'ї потрібно подати заяву разом із документами в електронному вигляді.
Для цього потрібно зібрати наступні документи:
- паспорт громадянина України (ID-картка з довідкою про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- довідка про внутрішнє переміщення (за наявності);
- документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);
- свідоцтво про смерть ветерана війни;
- витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії;
- довідка, що підтверджує статус ветерана війни;
- номер банківського рахунку (IBAN).
На обробку документів максимально відводиться 30 діб.
Після ухвалення рішення працівники Департаменту соціальної та ветеранської політики повідомлять заявника через особистий кабінет у вигляді листа на електронну пошту.
Кошти будуть перераховані на банківський рахунок, зазначений у заяві.
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