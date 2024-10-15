Які є підстави для припинення виплати пенсій та як їх поновити: пояснення Пенсійного фонду

Як зазначили у Пенсійному фонді, у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, його можуть позбавити пенсійних виплат.

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Виплату пенсій у 2024 році може бути припинено за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду та за умови, що ситуація у якій опинився громадянин підпадає під одну з підстав для припинення пенсійних виплат. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України у Донецькій області.

Основні підстави для припинення пенсійних виплат:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом (невизнання пенсіонера особою з інвалідністю, працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на таку пенсію, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника).

Як поновити пенсійні виплати

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати. Виплата пенсії поновлюється при особистому зверненні пенсіонера до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, з пред’явленням документів, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.

Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою.

У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються без урахування таких даних.

Нагадаємо, 14 жовтня ПФУ повідомив, що деякі пенсіонери можуть отримувати мінімум 8 тис. грн.

11 жовтня у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат.