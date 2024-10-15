Какие есть основания для прекращения выплаты пенсий и как их возобновить: объяснение Пенсионного фонда

Как отметили в Пенсионном фонде, в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу, его могут лишить пенсионных выплат.

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Выплата пенсий в 2024 году может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда и при условии, что ситуация в которой оказался гражданин подпадает под одно из оснований для прекращения пенсионных выплат. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Основные основания для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на такую пенсию, окончание срока обучения детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца).

Как возобновить пенсионные выплаты

Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты. Выплата пенсии возобновляется при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и подачей соответствующего заявления.

Вместе с тем для граждан, проживающих за рубежом, в период действия военного положения в Украине и в течение трех следующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность отправлять заявление о восстановлении пенсии и необходимые для этого документы по почте.

В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учета таких данных.

Напомним, 14 октября ПФУ сообщил, что некоторые пенсионеры могут получать минимум 8 тыс. грн.

11 октября в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам.