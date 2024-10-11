В каких случаях жена может получать пенсию мужа: объяснение

Жена может претендовать на пенсию мужа, если он был основным источником ее дохода.

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Жена может получать пенсию мужа при выполнении определенных условий, например, в случае его смерти. Однако такая пенсия не всегда оказывается более выгодной. Ее могут назначить также нетрудоспособным членам семьи. Об этом говорится на портале Дия.

Жена имеет право на пенсию мужа, если он был главным источником ее дохода. Эта выплата предоставляется при условии, что она не в состоянии обеспечивать себя самостоятельно.

Право на получение пенсии по потере кормильца имеют следующие категории лиц:

другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;

дети, которые учатся, — до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты — до 23 лет;

другой супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Пенсия по потере кормильца определяется на основе размера пенсионных выплат умершего.

Распределение происходит следующим образом:

для одного нетрудоспособного члена семьи — 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца;

для двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% от пенсии по возрасту, распределяется между ними поровну.

Напомним, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин сообщил, что текущий минимальный размер пенсии в Украине — 2 361 гривна, однако фактический прожиточный минимум составляет 7 200 гривен.

Ранее сообщалось, что для выхода на пенсию нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Однако лица с меньшим количеством стажа могут получить определенные выплаты.