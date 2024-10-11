У яких випадках дружина може отримувати пенсію чоловіка: пояснення

Дружина може претендувати на пенсію чоловіка, якщо він був основним джерелом її доходу.

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Дружина може отримувати пенсію чоловіка за виконання певних умов, наприклад, у разі його смерті. Однак така пенсія не завжди виявляється більш вигідною. Її можуть призначити також непрацездатним членам сім'ї. Про це йдеться на порталі Дія.

Дружина має право на пенсію чоловіка, якщо він був головним джерелом її доходу. Ця виплата надається за умови, що вона не в змозі забезпечувати себе самостійно.

Право на отримання пенсії через втрату годувальника мають такі категорії осіб:

інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;

діти, які навчаються, — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти — до 23 років;

інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Пенсія через втрату годувальника визначається на основі розміру пенсійних виплат померлого.

Розподіл відбувається так:

для одного непрацездатного члена сім'ї — 50% від пенсії за віком померлого годувальника;

для двох і більше непрацездатних членів сім'ї — 100% від пенсії за віком, розподіляється між ними порівну.

Нагадаємо, експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин повідомив, що поточний мінімальний розмір пенсії в Україні — 2 361 гривня, однак фактичний прожитковий мінімум становить 7 200 гривень.

Раніше повідомлялося, що для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Однак особи з меншою кількістю стажу можуть отримати певні виплати.