Выплаты на похороны погибших ветеранов в Киеве: как получить помощь

Максимальный срок обработки документов составляет 30 суток. Средства начисляются на банковский счет, указанный в заявлении.

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Семьи, в составе которых есть погибшие ветераны войны, принимавшие непосредственное участие в антитеррористической операции, могут получить в Киеве частичную денежную помощь для покрытия расходов на погребение. Об этом говорится на портале Kyiv Digital.

Для получения услуги одному из членов семьи нужно подать заявление вместе с документами в электронном виде.

Для этого нужно собрать следующие документы:

паспорт гражданина Украины (ID-карта со справкой о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

справка о внутреннем перемещении (при наличии);

документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.);

свидетельство о смерти ветерана войны;

выписка из протокола заседания Центральной военно-врачебной комиссии;

справка, подтверждающая статус ветерана войны;

номер банковского счета (IBAN).

На обработку документов максимально отводится 30 суток.

После принятия решения работники Департамента социальной и ветеранской политики сообщат заявителю через личный кабинет в виде письма на электронную почту.

Средства будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении.

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