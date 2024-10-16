Выплаты на похороны погибших ветеранов в Киеве: как получить помощь
Максимальный срок обработки документов составляет 30 суток. Средства начисляются на банковский счет, указанный в заявлении.
Семьи, в составе которых есть погибшие ветераны войны, принимавшие непосредственное участие в антитеррористической операции, могут получить в Киеве частичную денежную помощь для покрытия расходов на погребение. Об этом говорится на портале Kyiv Digital.
Для получения услуги одному из членов семьи нужно подать заявление вместе с документами в электронном виде.
Для этого нужно собрать следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (ID-карта со справкой о внесении сведений в Единый государственный демографический реестр);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- справка о внутреннем перемещении (при наличии);
- документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.);
- свидетельство о смерти ветерана войны;
- выписка из протокола заседания Центральной военно-врачебной комиссии;
- справка, подтверждающая статус ветерана войны;
- номер банковского счета (IBAN).
На обработку документов максимально отводится 30 суток.
После принятия решения работники Департамента социальной и ветеранской политики сообщат заявителю через личный кабинет в виде письма на электронную почту.
Средства будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении.
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