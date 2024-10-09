Рада признала е-удостоверение ветерана в "Дії" основным документом: что это значит

Цифровые удостоверения должны улучшить качество обслуживания ветеранов и их семей, утверждают в Минветеранов.

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Верховная Рада Украины приняла изменения в действующее законодательство, согласно которым статус основного документа ветерана будет предоставляться электронному удостоверению вместо бумажного. Об этом говорится на официальном сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

Сообщается, что на сегодняшний день именно бумажное удостоверение имеет статус основного документа. И только после его получения, по желанию ветерана, может быть сформировано электронное удостоверение в приложении "Дія".

Согласно законопроекту №11376, разработанному министерством совместно с профильным парламентским комитетом, э-удостоверение станет основным документом, подтверждающим статус ветерана, а также статус члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины.

"Переход к э-удостоверению, как основного документа, будет способствовать ускорению предоставления услуг, уменьшит время на проверку статуса, что улучшит качество обслуживания ветеранов и их семей. А получить бумажное удостоверение можно будет по желанию", — заявила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

В министерстве подчеркнули, что цифровые удостоверения можно будет мгновенно проверять на достоверность, что исключает возможность использования поддельных или устаревших документов. Также сообщается, что переход к электронным удостоверениям позволит более эффективно вести документацию и уменьшить затраты на печать.

По информации ведомства, на сегодняшний день в приложении "Дія" уже сгенерировано более 300 тысяч электронных удостоверений ветерана.

Напомним, Министерство обороны Украины обновило приложение для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+", добавив несколько новых функций.

Ранее в Минобороны также прокомментировали ситуацию, когда данные, хранящиеся в бумажном формате в ТЦК, не отображаются в мобильном приложении "Резерв+".