В "Дії" появилось цифровое удостоверение ветерана: как получить и пользоваться (видео)

После добавления цифрового удостоверения в "Дії" ветеранам и членам их семей больше не придется носить с собой бумажный документ для подтверждения своего статуса и получения необходимых услуг.

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В мобильном приложении "Дія" появилась возможность добавить цифровое удостоверение ветерана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины 5 мая.

Добавить удостоверение ветерана в "Дії" могут люди, которые имеют статус участника боевых действий, человека с инвалидностью вследствие войны, участника войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, члена семьи погибшего ветерана войны, члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Для того чтобы добавить удостоверение ветерана в "Дії", нужно обновить приложение, пролистать все документы, выбрать функцию "Добавить документ", выбрать вариант "Удостоверение ветерана", предоставить разрешение на получение данных и нажать "Добавить удостоверение". В Минцифры предоставили соответсвующую видео-инструкцию, чтобы получить электронный документ стало еще проще. Разработчики уверяют, что после выполнения всех шагов документ должен появиться в "Дії" уже через несколько минут.

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В министерстве подчеркнули, что инициатива была реализована совместно с Министерством по делам ветеранов Украины при поддержке "Проекта поддержки Дія", который внедряется Программой развития ООН в Украине при финансировании Швеции, и при экспертной поддержке проекта DT4UA, который финансирует Евросоюз и внедряет некоммерческий фонд E-Governance Academy.

"Работаем, чтобы бюрократии было меньше в жизни наших защитников и защитниц. Теперь не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение будет всегда под рукой — в смартфоне", — отметили в Минцифры.

Инструкция по добавлению цифрового удостоверения ветерана в "Дії"

Напомним, 30 мая сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что на портале "Дія" через три-четыре недели появится функция электронного бронирования от мобилизации, если в Кабинете министров поддержат соответствующее постановление.

Кроме того, 31 мая рассказал представитель Министерство обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что военнообязанные, которые авторизовались в приложении "Резерв+" все равно должны иметь при себе военно-учетный документ, однако с 18 июня в приложение будет добавлен QR-код. После этого данные с "Резерв+" будут идентичны тому, что есть на бумаге.