У "Дії" з'явилося цифрове посвідчення ветерана: як отримати та користуватися (відео)

Після додавання цифрового посвідчення до "Дії" ветеранам та членам їхніх родин більше не доведеться носити з собою паперовий документ для підтвердження свого статусу та отримання необхідних послуг.

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У мобільному застосунку "Дія" з'явилася можливість додати цифрове посвідчення ветерана. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України 5 травня.

Додати посвідчення ветерана до "Дії" можуть люди, які мають статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого ветерана війни, члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України.

Для того, щоб додати посвідчення ветерана в "Дії", потрібно оновити застосунок, перегорнути всі документи, обрати функцію "Додати документ", обрати варіант "Посвідчення ветерана", надати дозвіл на отримання даних і натиснути "Додати посвідчення". У Мінцифри надали відповідну відеоінструкцію, щоб отримати електронний документ стало ще простіше. Розробники запевняють, що після виконання всіх кроків документ має з'явитися в "Дії" вже за кілька хвилин.

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У міністерстві наголосили, що ініціативу було реалізовано спільно з Міністерством у справах ветеранів України за підтримки "Проєкту підтримки Дія", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансування Швеції, та за експертної підтримки проєкту DT4UA, що фінансується Євросоюзом і впроваджується некомерційним фондом E-Governance Academy.

"Працюємо, щоб бюрократії було менше в житті наших захисників і захисниць. Тепер не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні", — зазначили в Мінцифри.

Інструкція з додавання цифрового посвідчення ветерана в "Дії"

Нагадаємо, 30 травня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко повідомила, що на порталі "Дія" за три-чотири тижні з'явиться функція електронного бронювання від мобілізації, якщо в Кабінеті міністрів підтримають відповідну постанову.

Крім того, 31 травня розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, який повідомив, що військовозобов'язані, які авторизувалися в застосунку "Резерв+", однаково мають мати при собі військово-обліковий документ, однак із 18 червня в застосунок буде додано QR-код. Після цього дані з "Резерв+" будуть ідентичні тому, що є на папері.