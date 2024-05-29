После войны. Как 5 миллионов ветеранов впишутся в мирную жизнь

Related video

Вдали от линии фронта продолжающейся войны с Россией все большее число украинских ветеранов сталкиваются с психологическими последствиями своей военной службы. Эти проблемы психического здоровья включают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессию и тревогу. Учитывая огромное количество участников боевых действий, существуют серьезные опасения по поводу способности Украины эффективно решить эту проблему.

За последнее десятилетие число ветеранов украинской армии значительно возросло. До начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году около полумиллиона украинцев участвовали в военных кампаниях, которые проходят на востоке страны с 2014 года. За последние два года эта цифра резко выросла. По оценкам Министерства по делам ветеранов Украины, к концу войны до пяти миллионов украинцев могут иметь право на статус ветеранов.

В 2024 году Украина выделила около $350 млн на поддержку ветеранов и их семей через Украинский фонд ветеранов. Тем не менее, использование этого финансирования подвергалось серьезной критике. В опросе ветеранов украинской армии, проведенном ранее в этом году, многие заявили, что, по их мнению, потребности ветеранов после службы не удовлетворяются и им требуется лучший доступ к поддержке.

Действующее украинское законодательство предлагает ветеранам такие льготы, как, например, обеспечение жильем. Широкий спектр поддержки также доступен для людей с ограниченными возможностями, полученными во время военной службы, и для членов семей военнослужащих. Однако критики говорят, что существует серьезная путаница по поводу наличия поддержки, и жалуются на всяческие несоответствия и частую нехватку финансирования. На практике многие ветераны утверждают, что не имеют доступа к необходимой им помощи.

Нынешние проблемы медицинского обслуживания украинских ветеранов находят отклик в сообществе ветеранов США, которое продолжает сталкиваться с аналогичными трудностями, связанными с проблемами психического здоровья после службы. Как и их украинские коллеги, большое количество американских ветеранов страдают от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревоги.

Согласно недавнему опросу, почти у каждого четвертого американского ветерана после военной службы диагностируется как минимум одно психическое расстройство. Эта статистика иллюстрирует широко распространенный характер проблем психического здоровья среди ветеранов во всем мире и дает представление о масштабе проблемы, стоящей перед украинскими властями.

Американские ветераны могут поделиться с украинскими опытом адаптации к мирной жизни

Украина, возможно, сможет перенять опыт США в обеспечении поддержки военнослужащих. Ветераны США могут обратиться к более структурированной системе поддержки Министерства по делам ветеранов. Однако этот подход не всегда эффективен: ветераны часто сталкиваются с длительным временем ожидания по запросам, бюрократическими препятствиями и нехваткой медицинских работников, адекватно обученных нюансам военно культуры. Последний пункт имеет решающее значение; Исследования показали, что более трех четвертей ветеранов считают чрезвычайно важным получать помощь от специалистов, которые понимают их и могут относиться к ним должным образом.

Проблемы, с которыми сталкивается Украина в обеспечении необходимой поддержки ветеранского сообщества, перекликаются с проблемами, с которыми сталкиваются в Соединенных Штатах и ​​других странах. Украина в настоящее время борется с недостаточным финансированием и нехваткой кадров служб охраны психического здоровья. Эта нехватка означает, что даже когда ветераны предпринимают соответствующие шаги для обращения за помощью, необходимые ресурсы могут отсутствовать или прийти слишком поздно.

Другая проблема – отсутствие финансовой поддержки. Хотя здравоохранение является серьезной проблемой для украинских ветеранов, доступ к финансовым ресурсам также имеет решающее значение для общего благополучия. В ходе опроса, проведенного ранее в этом году, более половины ветеранов указали, что им трудно оставаться в финансовой безопасности.

Еще одним существенным препятствием на пути эффективного лечения психических заболеваний в Украине является отсутствие специалистов, хорошо понимающих военную культуру. Украинские ветераны часто отмечают, что их опыт неправильно понимается медицинскими работниками, которые их лечат, что приводит к неправильному диагнозу и неэффективному лечению.

Есть еще один дополнительный психологический нюанс, связанный с акцентом на "стойкость" и "силу" в военных сообществах. Это может привести к тому, что ветераны не смогут признать свою проблему и откажутся обращаться за помощью, в которой они нуждаются и которой заслуживают.

Решение всего этого требует многогранного подхода, который включает увеличение финансирования служб охраны психического здоровья, усиление подготовки медицинских работников в области военной культуры, а также активный подход к оспариванию представлений о психическом здоровье украинских военных и ветеранов. Во всем этом может участвовать более широкое сообщество, поскольку украинцы стремятся создать более сострадательную среду для защитников страны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно