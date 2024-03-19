Количество людей с ПТСР в Украине выросло с 2021 года в 4 раза, — Минздрав

По свидетельству специалистов, не стоит думать, что ПТСР будет у всех, кто пережил травмы, войну, стресс. Он будет у небольшого количества людей, однако при появлении первых симптомов следует обратиться к врачу.

Related video

В 2023 году количество пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) в Украине выросло почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В то же время за первые два месяца 2024 года диагноз установили почти такому же количеству пациентов, как за весь 2021 год.

По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), показатели в разрезе лет выглядят следующим образом:

2021 год — 3 167 пациентов;

2022 год — 7 051 пациент;

2023 год — 12 494 пациента;

по состоянию на 06 марта 2024 года — 3 292 пациента.

По разным оценкам, ПТСР может развиваться у 12-20% людей, которые пережили травматическое событие или были его свидетелями. Причем предпосылкой для развития ПТСР может стать не только война, а любое событие, несущее в себе угрозу смерти или целостности человека.

"Если взять сложные расстройства, такие как ПТСР, есть четкая мировая статистика о плюс-минус 15-20%, в которых он может развиться, если человек испытывал эту огромную травматизацию. И часть из этих 20% может достаточно быстро восстановиться — за счет хорошей реабилитации, собственной целостности", — отметила директор Центра психического здоровья и реабилитации "Лесная поляна" Минздрава Украины Ксения Возницына.

Однако она добавила, что не стоит думать — всем нужно лечение.

"То, что у всех будет ПТСР — это миф, который мы постоянно развенчиваем. Он будет у небольшого количества людей", — отметила Возницына.

В релизе Минздрава Украины специалисты отметили, что ПТСР страдают независимо от пола и возраста, а симптомы расстройства могут возникать в короткий или длительный период после травматического события — обычно в течение первых трех месяцев. Среди симптомов — гипервозбужденность, перепроживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой, нарушение сна, чрезмерная усталость и т. п. При этом Минздрав отмечает, что в случае появления первых симптомов необходимо как можно скорее обратиться за помощью — например, к своему семейному врачу.

Важно

Спасение от глубоких травм войны: разработан новый способ борьбы с ПТСР

Ранее Фокус писал о том, почему у некоторых людей развивается ПТСР. Новое исследование позволило ученым заглянуть в потенциальные первопричины развития опасного расстройства, что дало возможность разработать новые подходы к его лечению.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызвать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.