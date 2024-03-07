Спасение от глубоких травм войны: разработан новый способ борьбы с ПТСР

Использовав распространенную технологию виртуальной реальности, ученые смогли подобраться вплотную к истокам травмирующих событий и снижать их влияние на нашу жизнь.

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Ученые нашли новый метод помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), который включает в себя сочетание симуляции стрессовой обстановки в виртуальной реальности (VR) с мягкой электростимуляцией мозга. Этот инновационный подход был опробован на 54 ветеранах в Медицинском центре для ветеранов в Провиденсе, в хоже чего исследователи выявили у них значительное улучшение симптомов ПТСР, особенно у тех, кто получал одновременно VR-терапию и электростимуляцию. Эта комбинация показала более быстрый и устойчивый прогресс по сравнению с традиционными методами лечения, представляя собой потенциально революционное решение для тех, кто борется с этим сложным психическим заболеванием, пишет New York Post.

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В той или иной мере ПТСР страдает значительная часть населения, особенно ветераны, что приводит к постоянному страху и стрессу даже в безопасных ситуациях. Традиционные методы лечения, хотя и эффективны для некоторых, часто имеют недостатки, связанные с сильными побочными эффектами от лекарств или эмоциональными трудностями из-за повторных переживаний травмирующих событий с помощью экспозиционной терапии. Эти проблемы приводят к высокому уровню отторжения среди тех, кто обращается за помощью. Целью нового исследования ученых стало предложение альтернативы, позволяющей решить эти проблемы с помощью VR-установки, которая погружает пациентов в обстановку, напоминающую зону боевых действий, не заставляя их напрямую сталкиваться с личными травмами.

Стимулируя лобную долю мозга, пока участники пребывали в виртуальной реальности, исследователи заметили более быстрое и выраженное снижение симптомов ПТСР. Этот метод отличается тем, что сочетает в себе элементы психотерапии, нейронауки и технологий, предлагая более приемлемый и менее инвазивный вариант лечения. Эффект от применения этого метода был не только немедленным, но и, как оказалось, усиливался с течением времени, даже после окончания сеансов, что позволило ученым говорить о долгосрочной эффективности.

Результаты данного исследования открывают новые возможности для лечения посттравматического стрессового расстройства путем сочетания технологий и нейронауки, что в итоге может привести к созданию более эффективных и доступных методов лечения, считают авторы. Ученые продолжают изучать подобные комбинации терапии, а будущее лечения ПТСР выглядит все более многообещающим для миллионов людей, которые, к сожалению, могут лишь мечтать о возвращении к нормальной жизни.

Ранее Фокус писал о том, почему у некоторых людей развивается ПТСР. Новое исследование позволило ученым заглянуть в потенциальные первопричины развития опасного расстройства, что дало возможность разработать новые подходы к его лечению.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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