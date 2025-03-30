Общение вылечило мозг: ученые выяснили, что экстраверты меньше употребляют антидепрессанты

В тихих венгерских городках была обнаружена тонкая, но глубокая связь, связывающая широту круга общения с психическим благополучием. Недавнее исследование ученых проанализировало данные 277 344 жителей этих небольших населенных пунктов и показало, что люди с дружескими связями, выходящими за рамки их непосредственного местоположения, реже прибегают к помощи антидепрессантов.

Related video

Об этом пишет PsyPost.

Социальный капитал — термин, охватывающий сети и отношения, которые позволяют обществу функционировать слаженно, — играет в этом контексте ключевую роль. Он воплощает в себе доверие, общие ценности и взаимную поддержку, которые скрепляют сообщества.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Предыдущие исследования постоянно демонстрируют тесную связь между высоким уровнем социального капитала и улучшением психического здоровья, предполагая, что прочные связи в обществе могут служить буфером против депрессии и тревоги.

Важно

Могут ли животные выучить "язык" другого вида: ответ ученых удивляет (фото)

Венгерское исследование углубило эту связь, изучив социальные сети в Интернете и записи о назначении антидепрессантов в период с 2011 по 2015 год. Результаты показали, что люди, объединенные в тесные местные группы, где друзья также дружат друг с другом, реже употребляют антидепрессанты. Такая сплоченность, вероятно, обеспечивает существенную эмоциональную поддержку, способствуя улучшению психического здоровья.

Интересно, что исследование, опубликованное в журнале Science Advances, также показало, что связи с дальними знакомыми и друзьями, проживающими в других городах, были связаны со снижением вероятности употребления антидепрессантов.

Эти географически разнообразные связи были связаны с более значительным снижением дозировки антидепрессантов в последующие годы, особенно среди молодых людей. Такие обширные сети могут открывать различные перспективы и возможности, обогащая социальный опыт человека и повышая его жизнестойкость.

Данное исследование подчеркивает, что структура и охват наших социальных сетей могут оказывать большое влияние на наше психическое здоровье. Как глубина местных связей, так и широта дальних способствуют созданию благоприятной социальной среды, что потенциально снижает потребность в антидепрессивных препаратах.

По сути, развитие как тесных местных связей, так и обширных, географически разнообразных дружеских отношений может сыграть решающую роль в укреплении психического здоровья и повышении общего качества жизни без приема медикаментов, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, как ученые пытались распутать сложную связь между тестостероном, агрессией и стыдом. Проведя новое исследование, ученые выявили, что тестостерон может являться неотъемлемым последствием нашего социального поведения, давая нам возможность агрессивно восстановить утраченный статус при нужде.

Также Фокус писал о личных качествах, которые не дают нам верить фейковым новостям. Согласно исследованию, проницательность играет решающую роль в способности оценивать точность информации.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.