"Могут править миром": исследователь уверен в существовании инопланетной базы под водой

Военные кадры, на которых загадочные объекты вылетают из воды и стремительно исчезают в небе, стали новым аргументом в пользу теории о существовании подводной базы НЛО. Уфолог Джереми Корбелл утверждает, что речь идет о технологиях, недоступных человеку.

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Об этом пишет Daily Star.

Один из самых известных исследователей НЛО Джереми Корбелл заявил, что недавно обнародованные военные кадры с объектами, появляющимися из-под воды, подтверждают существование инопланетян и возможное наличие подводной базы у побережья Калифорнии (США).

На видео, снятом с американского боевого корабля USS Jackson, отчетливо виден объект в форме овала, который стремительно выныривает из Тихого океана и пролетает над палубой. По словам Корбелла, на кадрах зафиксированы "самосветящиеся, бескрылые и бесхвостые" объекты, не имеющие признаков обычной аэродинамики.

"Это не сбой. Это экипаж ВМС, использующий передовое оборудование. Эти объекты — нечто, что не поддается объяснению в рамках известной нам технологии", — утверждает эксперт.

Джереми Корбелл Фото: Instagram/jeremycorbell

Корбелл также сообщил, что радары зафиксировали сразу четыре подобных объекта. Они, по словам очевидцев, синхронно "выпрыгнули" в разные стороны, что может указывать на наличие связи или общего управления.

Исследователь уверен, что это не единичный случай. Подобные наблюдения уже фиксировались в 2004 и 2019 годах — все в одном и том же районе, где регулярно проводятся военно-морские учения США.

"Если кто-то обладает этой технологией, он может править миром — экономически, военно, геополитически. Это технологическая холодная война", — сказал Корбелл.

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