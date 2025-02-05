Миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества (видео)

Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.

Related video

Британский кинорежиссер и уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг нашел доказательства существования разумной жизни в нашей галактике, но скрывает эту информацию от общественности. Об этом пишет Daily Star.

Цукерберг финансирует программу SETI под названием Breakthrough Listen, которая занимается поиском сигналов внеземного происхождения. Два года назад эта программа зафиксировала необычный сигнал от системы Проксима Центавра, находящейся в 4,2 световых годах от Земли. Изначально этот сигнал был отнесен к помехам со спутника. Однако профессор Саймон Холланд, бывший научный редактор BBC и сотрудник NASA, опроверг эту версию. По его словам, сигнал действительно имеет внеземное происхождение.

"Профессор Саймон Холланд сказал мне, что инсайдеры проекта сообщили ему: сигнал реален и не исходит от искусственного спутника", — заявил Ли.

По мнению Холланда, сигнал указывает на существование внеземной жизни в системе Проксима Центавра, но из-за опасений о возможных последствиях раскрытие информации было приостановлено. SETI планирует собрать дополнительные доказательства, прежде чем делать публичные заявления.

Цукерберг финансирует программу SETI под названием Breakthrough Listen, которая занимается поиском сигналов внеземного происхождения Фото: Скриншот

Более того, по данным профессора, исследователи из Кембриджского университета обнаружили признаки биологической жизни на экзопланете, похожей на Землю, но пока воздерживаются от публикации своих находок.

Холланд и Ли также считают, что за распространением подобной информации ведется пристальный контроль. Они предполагают, что китайские и российские ученые могут быть осведомлены о тех же данных и могут обнародовать их раньше американской стороны.

Ранее Фокус сообщал, что астронавт вспомнил о "самом страшном фото", сделанном в космосе. Брюс МакКэндлесс II стал первопроходцем, впервые отправившись в свободный полет без страховочного троса. Мужчина рискнул оказаться в безграничном пространстве, полагаясь на работу нового оборудования.

Также стало известно, что НЛО целых 45 минут "преследовал" самолет. Загадочный объект заметили бортпроводница и два пилота. По их словам, белые огни неожиданно сменили цвет на зеленый и были окружены неким подобием "электрического поля".