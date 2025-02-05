Мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства (відео)

Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.

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Британський кінорежисер і уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що генеральний директор Facebook Марк Цукерберг знайшов докази існування розумного життя в нашій галактиці, але приховує цю інформацію від громадськості. Про це пише Daily Star.

Цукерберг фінансує програму SETI під назвою Breakthrough Listen, яка займається пошуком сигналів позаземного походження. Два роки тому ця програма зафіксувала незвичайний сигнал від системи Проксима Центавра, розташованої за 4,2 світлових років від Землі. Спочатку цей сигнал було віднесено до перешкод із супутника. Однак професор Саймон Голланд, колишній науковий редактор BBC і співробітник NASA, спростував цю версію. За його словами, сигнал дійсно має позаземне походження.

"Професор Саймон Голланд сказав мені, що інсайдери проєкту повідомили йому: сигнал реальний і не походить від штучного супутника", — заявив Лі.

На думку Голланда, сигнал вказує на існування позаземного життя в системі Проксима Центавра, але через побоювання щодо можливих наслідків розкриття інформації було призупинено. SETI планує зібрати додаткові докази, перш ніж робити публічні заяви.

Цукерберг фінансує програму SETI під назвою Breakthrough Listen, яка займається пошуком сигналів позаземного походження Фото: Скріншот

Ба більше, за даними професора, дослідники з Кембриджського університету виявили ознаки біологічного життя на екзопланеті, схожій на Землю, але поки що утримуються від публікації своїх знахідок.

Голланд і Лі також вважають, що за поширенням такої інформації ведеться пильний контроль. Вони припускають, що китайські та російські вчені можуть бути обізнані з тими самими даними й можуть оприлюднити їх раніше за американську сторону.

Раніше Фокус повідомляв, що астронавт згадав про "найстрашніше фото", зроблене в космосі. Брюс МакКендлесс II став першопрохідцем, вперше вирушивши у вільний політ без страхувального троса. Чоловік ризикнув опинитися в безмежному просторі, покладаючись на роботу нового обладнання.

Також стало відомо, що НЛО цілих 45 хвилин "переслідував" літак. Загадковий об'єкт помітили бортпровідниця і два пілоти. За їхніми словами, білі вогні несподівано змінили колір на зелений і були оточені якоюсь подобою "електричного поля".