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Стиль жизни Инаугурация Трампа

Марк Цукерберг снова проявил интерес к невесте Джеффа Безоса (фото)

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Фото: Lauren Sanchez/Instagram | Лорен Санчес

На инаугурации Дональда Трампа Цукерберг сидел возле Лорен Санчес. В один момент его взгляд опустился на декольте журналистки.

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Американский миллиардер Марк Цукерберг поставил "лайк" посту Лорен Санчес, опубликованному с бала по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа после того, как основателя Meta заметили, когда он заглядывал в декольте невесты Джеффа Безоса во время церемонии инаугурации. Об этом пишет Page Six.

Генеральный директор Facebook отреагировал на новые гламурные фото бывшей журналистки. На снимках Санчес была одета в платье Dolce & Gabbana персикового оттенка, которое она дополнила своим 20-каратным кольцом от жениха Джеффа Безоса. Пара обручилась в мае 2023 года, однако еще не поженилась официально.

Лорен Санчес

Одним из людей, которые отреагировали на пост невесты основателя Amazon, стал Цукерберг.

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Марк Цукерберг лайкнул пост Лорен Санчес
Фото: скріншот

Накануне миллиардер заглянул в декольте Лорен Санчес во время официальной церемонии инаугурации Дональда Трампа. В этот момент рядом сидела жена Цукерберга Присцилла Чан, а также сам Джефф Безос.

Марк Цукерберг засмотрелся в декольте Лорен Санчес

Видео с Цукербергом длится две секунды. В течение этого времени основатель Facebook опускает глаза в декольте Санчес, а затем улыбается.

Напомним, почему Мелания Трамп могла появиться на церемонии инаугурации без шляпы.

Также Фокус писал о реакции сети на интерес Цукерберга к декольте невесты Безоса.