Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Інавгурація Трампа

Марк Цукерберг знову проявив інтерес до нареченої Джеффа Безоса (фото)

Лорен Санчес, марк цукерберг, наречена джеффа безоса, інавгурація трампа, цукерберг подивився на декольте санчес
Фото: Lauren Sanchez/Instagram | Лорен Санчес

На інавгурації Дональда Трампа Цукерберг сидів біля Лорен Санчес. В один момент його погляд опустився на декольте журналістки.

Related video

Американський мільярдер Марк Цукерберг поставив "лайк" допису Лорен Санчес, опублікованого з балу з нагоди інавгурації президента США Дональда Трампа після того, як засновника Meta помітили, коли він визирав у декольте нареченої Джеффа Безоса під час церемонії інавгурації. Про це пише Page Six.

Генеральний директор Facebook відреагував на нові гламурні фото колишньої журналістки. На знімках Санчес була одягнена в сукню Dolce & Gabbana персикового відтінку, яку вона доповнила своєю 20-каратною обручкою від нареченого Джеффа Безоса. Пара заручилася в травні 2023 року, проте ще не одружилася офіційно.

Лорен Санчес

Одним з людей, які відреагували на пост нареченої засновника Amazon, став Цукерберг.

марк цукерберг лорен санчес Fullscreen
Марк Цукерберг лайкнув пост Лорен Санчес
Фото: Скріншот

Напередодні мільярдер задивився в декольте Лорен Санчес під час офіційної церемонії інавгурації Дональда Трампа. У цей момент поруч сиділа дружина Цукерберга Прісцилла Чан, а також сам Джефф Безос.

Марк Цукерберг задивився в декольте Лорен Санчес

Відео з Цукербергом триває дві секунди. Протягом цього часу засновник Facebook опускає очі в декольте Санчес, а потім усміхається.

Нагадаємо, чому Меланія Трамп могла зʼявитися на церемонії інавгурації без капелюха.

Також Фокус писав про реакцію мережі на інтерес Цукерберга до декольте нареченої Безоса.