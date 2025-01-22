Марк Цукерберг знову проявив інтерес до нареченої Джеффа Безоса (фото)

На інавгурації Дональда Трампа Цукерберг сидів біля Лорен Санчес. В один момент його погляд опустився на декольте журналістки.

Related video

Американський мільярдер Марк Цукерберг поставив "лайк" допису Лорен Санчес, опублікованого з балу з нагоди інавгурації президента США Дональда Трампа після того, як засновника Meta помітили, коли він визирав у декольте нареченої Джеффа Безоса під час церемонії інавгурації. Про це пише Page Six.

Генеральний директор Facebook відреагував на нові гламурні фото колишньої журналістки. На знімках Санчес була одягнена в сукню Dolce & Gabbana персикового відтінку, яку вона доповнила своєю 20-каратною обручкою від нареченого Джеффа Безоса. Пара заручилася в травні 2023 року, проте ще не одружилася офіційно.

Лорен Санчес

Одним з людей, які відреагували на пост нареченої засновника Amazon, став Цукерберг.

Марк Цукерберг лайкнув пост Лорен Санчес Фото: Скріншот

Напередодні мільярдер задивився в декольте Лорен Санчес під час офіційної церемонії інавгурації Дональда Трампа. У цей момент поруч сиділа дружина Цукерберга Прісцилла Чан, а також сам Джефф Безос.

Марк Цукерберг задивився в декольте Лорен Санчес

Відео з Цукербергом триває дві секунди. Протягом цього часу засновник Facebook опускає очі в декольте Санчес, а потім усміхається.

Нагадаємо, чому Меланія Трамп могла зʼявитися на церемонії інавгурації без капелюха.

Також Фокус писав про реакцію мережі на інтерес Цукерберга до декольте нареченої Безоса.