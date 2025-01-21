Меланія Трамп могла зʼявитися на інавгурації чоловіка без капелюха: у чому причина (фото)

Американський дизайнер Ерік Джавітс створив головний убір, який гармоніював із темно-синім пальтом першої леді. Втім, несподіваний інцидент міг змінити задумку модельєра.

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На інавгурації Дональда Трампа його дружина Меланія привернула увагу в капелюсі з широкими крисами, але насправді на церемонію аксесуар міг не потрапити. Про це пише WWD.

Американський дизайнер Ерік Джавітс, який створив головний убір, щоб гармоніювати з темно-синім пальтом першої леді з шовкової вовни Adam Lippes для заходу, зізнався, що воно "прибуло все розчавлене", коли вбрання доставляли з його офісу в Маямі до Нью-Йорка.

"Виглядало так, ніби він пролежав у снігових заметах близько тижня. Очевидно, мені довелося постаратися, щоб переробити це. Його не можна було відремонтувати через конструкцію", — розповів дизайнер.

Дональд Трамп з дружиною Меланією Фото: Getty

Джавітс назвав ситуацію "трохи незрозумілою", зазначивши, що стиліст Меланії Трамп Ерве П’єр приніс першій леді її новий капелюх перед великим днем.

"У нього був водій, і Ерве відвіз його назад до неї вручну, щоб мінімізувати будь-які інші катастрофи, які могли статися", — додав дизайнер.

Дональд Трамп з дружиною Меланією в день інавгурації Фото: Getty

"Жодна інша рука не торкалася капелюха, ані інші очі не бачили його до того, як Ерве та перша леді його отримали", — розповів модельєр.

Інавгураційний ансамбль Меланії Трамп спровокував багато мемів, зокрема, користувачі соціальних мережі порівнювали її з Клавдією Петрівною.

Також Фокус писав про сукню Меланії Трамп на інавгураційному балу.