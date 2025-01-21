Інтригу розкрито: яку сукню одягла Меланія Трамп на інавгураційний бал (фото, відео)

Як і вперше, вбрання для Меланії придумав її особистий стиліст і дизайнер Ерве П'єр.

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54-річна нова перша леді США Меланія Трамп довго тримала інтригу в питанні вибору сукні для інавгураційного балу, що цього разу проходив у Вашингтонському конференц-центрі, і нарешті світ побачив її довгоочікуване вбрання. Одягав дружину президента США її давній стиліст Ерве П'єр, який був автором і її бальної сукні 2017 року, пише WWD.

Цього разу на Меланії була довга, струмлива біла сукня з розрізом до стегна і з чорним оздобленням, що обвиває ліф. Вбрання без бретелей продемонструвало її фігуру і виставило напоказ її довгі ноги. Його дизайн покликаний відобразити концепцію П'єра – стрічка, що обвиває букет квітів, як було зазначено в його початковому ескізі сукні. Щоб створити другу інавгураційну сукню Трамп, П'єр звернувся до швачки китайського походження в ательє Нью-Йорка. З його точки зору, "мода – для очей, і справа інших – придумати свою інтерпретацію".

Меланія доповнила образ чорним чокером з діамантовою брошкою 1955 року від Harry Winston і білими туфлями-човниками. Вона залишила своє довге волосся розпущеним, а образ завершував вечірній макіяж.

"Для мене велика честь співпрацювати з першою леді в розробці дизайну її інавгураційної сукні. Було очевидно, що місіс Трамп тяжіє до поєднання чорного і білого – відповідно до її власного стилю і бачення", – сказав дизайнер.

Ескіз сукні Меланії Трамп для інавгураційного балу Фото: Herve Pierre Фото: Herve Pierre

Створивши інавгураційні сукні Меланії Трамп, Ерве П'єр поповнив ряди кількох інших дизайнерів, які зробили те ж. Джейсон Ву одягав Мішель Обаму в 2011 і 2015 роках, Джеймс Галанос створював одяг для Ненсі Рейган в 1985 і 1989 роках, а Нетті Розенштейн робила це для Меймі Ейзенхауер в 1953 і 1957 роках.

П'єр очікує, що це вбрання модні критики гідно оцінять.

Перша пара Америки Фото: Getty

"Я сподіваюся, людям воно сподобається, але я ніколи не знаю. Але мушу сказати, що перше було успішним. Я майже не чув негативних коментарів про першу", — сказав він. Перша сукня майстра, яку він пошив для Меланії 2017-го, зараз зберігається в Смітсонівському інституті у Вашингтоні, округ Колумбія. Це ванільне шовкове крепове вбрання з відкритими плечима, спідницею з розрізом, воланом від шиї до подолу і бордовою стрічкою навколо талії.

Коли Евре П'єр вперше зустрівся з Меланією через її колишнього радника Стефані Вінстон Волкофф, у нього були проблеми з пошуком роботи, незважаючи на тривалий термін роботи в Carolina Herrera і досвід роботи в Oscar de la Renta, Balmain, Lanvin та інших європейських будинках класу люкс. Після спілкування з місіс Трамп з приводу співпраці у створенні сукні для інавгураційного балу пара знайшла спільну мову, і він погодився продовжити роботу як її стиліст протягом її перших чотирьох років у Білому домі. Ця співпраця триває і донині.

Ерве П'єр, який одягає першу леді США

На відміну від деяких великих дизайнерів, чиї команди змагаються за можливість одягнути першу леді, щоб отримати вигоду від всесвітньої популярності і потенційних продажів, П'єр сказав, що він не зацікавлений у цьому, і робота з Меланією для нього – "суто особисте".

Atelier Caito для Hervé Pierre, бізнес Garment District, який він розпочав під час першої адміністрації Трампа, закрився під час пандемії COVID-19, а його діловий партнер Ніколя Кайто пізніше повернувся до Парижа, щоб працювати в розкішному будинку. П'єр зосередився на дизайні інтер'єру та декорі абажурів для заможних приватних клієнтів, продовжуючи при цьому консультувати.

Раніше Фокус писав, як Ерве П'єр знаходить одяг Меланії Трамп.