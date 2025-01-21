Интрига раскрыта: какое платье надела Мелания Трамп на инаугурационный бал (фото, видео)

Как и в первый раз, наряд для Мелании придумал ее личный стилист и дизайнер Эрве Пьер.

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54-летняя новая первая леди США Мелания Трамп долго держала интригу в вопросе выбора платья для инаугурационного бала, который в этот раз проходил в Вашингтонском конференц-центре, и наконец мир увидел ее долгожданный наряд. Одевал жену президента США ее давний стилист Эрве Пьер, который был автором и ее бального платья в 2017 году, пишет WWD.

В этот раз на Мелании было длинное, струящееся белое платье с разрезом до бедра и с черной отделкой, обвивающей лиф. Наряд без бретелек продемонстрировал ее фигуру и выставил напоказ ее длинные ноги. Его дизайн призван отразить концепцию Пьера – лента, обвивающая букет цветов, как было указано в его первоначальном эскизе платья. Чтобы создать второе инаугурационное платье Трамп, Пьер обратился к швее китайского происхождения в ателье Нью-Йорка. С его точки зрения, "мода – для глаз, и дело других – придумать свою интерпретацию".

Мелания дополнила образ черным чокером с бриллиантовой брошью 1955 года от Harry Winston и белыми туфлями-лодочками. Она оставила свои длинные волосы распущенными, а образ завершал вечерний макияж.

"Для меня большая честь сотрудничать с первой леди в разработке дизайна ее инаугурационного платья. Было очевидно, что миссис Трамп тяготеет к сочетанию черного и белого – в соответствии с ее собственным стилем и видением", – сказал дизайнер.

Эскиз платья Мелании Трамп для инаугурационного бала Фото: Herve Pierre Фото: Herve Pierre

Создав инаугурационные платья Мелании Трамп, Эрве Пьер пополнил ряды нескольких других дизайнеров, которые сделали то же самое. Джейсон Ву одевал Мишель Обаму в 2011 и 2015 годах, Джеймс Галанос создавал одежду для Нэнси Рейган в 1985 и 1989 годах, а Нетти Розенштейн делала это для Мейми Эйзенхауэр в 1953 и 1957 годах.

Пьер ожидает, что этот наряд модные критики оценят по достоинству.

Первая пара Америки Фото: Getty

"Я надеюсь, людям оно понравится, но я никогда не знаю. Но должен сказать, что первое было успешным. Я почти не слышал негативных комментариев о первом", – сказал он. Первое платье мастера, которое он сшил для Мелании в 2017-м, сейчас хранится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, округ Колумбия. Это ванильный шелковый креповый наряд с открытыми плечами, юбкой с разрезом, оборкой от шеи до подола и бордовой лентой вокруг талии.

Когда Эвре Пьер впервые встретился с Меланией через ее бывшего советника Стефани Уинстон Волкофф, у него были проблемы с поиском работы, несмотря на долгий срок работы в Carolina Herrera и опыт работы в Oscar de la Renta, Balmain, Lanvin и других европейских домах класса люкс. После общения с миссис Трамп по поводу сотрудничества в создании платья для инаугурационного бала пара нашла общий язык, и он согласился продолжить работу в качестве ее стилиста в течение ее первых четырех лет в Белом доме. Это сотрудничество продолжается и по сей день.

Эрве Пьер, который одевает первую леди США

В отличие от некоторых крупных дизайнеров, чьи команды соревнуются за возможность одеть первую леди, чтобы извлечь выгоду из всемирной известности и потенциальных продаж, Пьер сказал, что он не заинтересован в этом, и работа с Меланией для него – "сугубо личное".

Atelier Caito для Hervé Pierre, бизнес Garment District, который он начал во время первой администрации Трампа, закрылся во время пандемии COVID-19, а его деловой партнер Николя Кайто позже вернулся в Париж, чтобы работать в роскошном доме. Пьер сосредоточился на дизайне интерьера и декоре абажуров для состоятельных частных клиентов, продолжая при этом консультировать.

Ранее Фокус писал, как Эрве Пьер находит одежду Мелании Трамп.