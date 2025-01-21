Мелания Трамп могла появиться на инаугурации мужа без шляпы: в чем причина (фото)

Американский дизайнер Эрик Джавитс создал головной убор, который гармонировал с темно-синим пальто первой леди. Впрочем, неожиданный инцидент мог изменить задумку модельера.

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На инаугурации Дональда Трампа его жена Мелания привлекла внимание в шляпе с широкими полями, но на самом деле на церемонию аксессуар мог не попасть. Об этом пишет WWD.

Американский дизайнер Эрик Джавитс, который создал головной убор, чтобы гармонировать с темно-синим пальто первой леди из шелковой шерсти Adam Lippes для мероприятия, признался, что оно "прибыло все раздавленное", когда наряд доставляли из его офиса в Майами в Нью-Йорк.

"Выглядело так, будто он пролежал в снежных сугробах около недели. Очевидно, мне пришлось постараться, чтобы переделать это. Его нельзя было отремонтировать из-за конструкции", — рассказал дизайнер.

Дональд Трамп с женой Меланией Фото: Getty

Джавитс назвал ситуацию "немного непонятной", отметив, что стилист Мелании Трамп Эрве Пьер принес первой леди ее новую шляпу перед большим днем.

"У него был водитель, и Эрве отвез его обратно к ней вручную, чтобы минимизировать любые другие катастрофы, которые могли произойти", — добавил дизайнер.

Дональд Трамп с женой Меланией в день инаугурации Фото: Getty

"Ни одна другая рука не касалась шляпы, ни другие глаза не видели ее до того, как Эрве и первая леди ее получили", — рассказал модельер.

Инаугурационный ансамбль Мелании Трамп спровоцировал много мемов, в частности, пользователи социальных сети сравнивали ее с Клавдией Петровной.

Также Фокус писал о платье Мелании Трамп на инаугурационном балу.